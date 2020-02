Başkan Ataç’tan “Gynaika; Toprak - Aşk - Bereket” sergisine ziyaret

“Gynaika; ToprakAşkBereket” Seramik Grup Sergisini ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Tepebaşı, sanatın her dalına mükemmel bir şekilde ev sahipliği yapıyor. Kentimiz, sanat ile güzel” dedi.

Seramik sanatçısı Prof. Zehra Çobanlı ile birlikte seramik çalışmalarında bulunan 9 kadın sanatçının eserlerinden oluşan sergiyi gezerek eserleri inceleyen Başkan Ataç, kadın sanatçıları ve Çobanlı’yı tebrik etti. Sanatın kent yaşamındaki önemine değinen Başkan Ataç, “Tepebaşı’nda her türlü sanatın gelişmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Müzikten heykele, resimden tiyatroya kadar her türlü sanat dalında kentimiz örnek bir noktada. Tepebaşı, sanatın her dalına mükemmel bir şekilde ev sahipliği yapıyor. Kentimiz, sanat ile güzel. Bu güzel sergiler ile de sanata olan sevgi ve ilgi giderek artıyor. Bugün de kadın sanatçılarımızın seramik eserlerini gördük, kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Seramik sanatçısı kadınlar da Başkan Ataç’a ziyareti ve sanata verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

