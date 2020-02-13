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Eskişehirspor Menemenspor deplasmanında kazanmak istiyor Mustafa Özer: “Rehavete kapılmadan, ...

İHA

TFF. 1 Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer ve takımın genç yeteneklerinden Mete Kaan Demir ile Furkan Balaban, Menemenspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundular.

TFF. 1 Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Teknik Direktör Mustafa Özer ve takımın genç yeteneklerinden Mete Kaan Demir ile Furkan Balaban, Menemenspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundular.
Eskişehirspor, ligin 22. haftasında Menemenspor’un konuğu olacak. Cumartesi günü Menemen Şehir Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde ev sahibinin 29, Eskişehirspor’un 16 puanı bulunuyor. Maça 3 puan parolasıyla çıkan EsEs, İzmir ekibini devirip küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Bu kapsamda siyahkırmızılılar Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenman öncesinde minik taraftarlar, futbolcularla bir araya geldi. Gönül verdikleri takıma moral vermek için tesislere giden minikler, ağabeyleriyle bol bol fotoğraf çekindi.

“Rehavete kapılmadan, kibirlenmeden yolumuza devam edeceğiz”
Teknik Direktör Mustafa Özer, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rehavete kapılmamaları gerektiğini belirten Özer, oyuncuların morallerinin yerinde olduğunu söyledi. Geçen hafta küme düşme hattındaki diğer takımların puan kaybetmelerinin kendilerine avantaj sağladığını aktaran Özer, “Altınordu karşısında aldığımız 30’lık galibiyet sonucunda rakiplerimizin de puan kaybetmeleri bize büyük bir avantaj sağladı. Oyuncularım verdiğim görevleri eksiksiz yerine getirdiler. Menemenspor son 5 maçtır kazanamasa da kadrosunda etkili oyuncuları olan, ligin ilk yarısının flaş ekiplerinden bir tanesi. Onlar formsuzluklarını sonlandırmak için karşımıza çıkacaklardır. Şu anda havaya girecek bir durumda değiliz. İşimiz daha yeni başlıyor. Rehavete kapılmadan, kibirlenmeden yolumuza devam edeceğiz. Çalışmaya devam ediyoruz, oyuncularımız moralli. Sakat, tedavisi süren ve cezalı oyuncularımız var. Bazılarının durumu maç saatinde belli olacak, kadromuzu buna göre şekillendireceğiz” dedi.

Mete Kaan Demir: “İnşallah Menemenspor’a karşı maçı alırız”
Altınordu maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Mete Kaan Demir de, “Altınordu’ya karşı iki gol atmam benim için güzel oldu. Takım olarak çok iyi oynadık, mücadele ettik. Gerçekten herkes mücadele etti. 45 maçtır kaybetmiyoruz. Bunu hocamızın bize verdiği taktiklerle, bize verdiği güven ile sağladık. İnşallah Menemenspor’a karşı güzel bir maç çıkarır, mücadele eder ve maçı alırız” diye konuştu.

“Maça iyi konsantre olduk inşallah galibiyetle döneriz”
Takımın genç stoperi Furkan Balaban ise Menemenspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini ifade etti. Balaban, “Bizim zaten yükselen bir form grafiğimiz vardı. Mustafa hoca geldikten sonra devre arasında çok iyi çalıştık. Bu çalışmaları sahaya da yansıtmaya başladık ve bunun meyvesini de alıyoruz. Çok şükür mağlubiyetimiz yok. Menemen güçlü bir takım. Özellikle ilk yarıya iyi başlayıp seri yakalamışlardı. İkinci devre kötü gidişatları var. Geçen hafta ikinci devrenin ilk puanını aldılar. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz, maça çok iyi konsantre olduk. İnşallah galibiyetle döneriz” şeklinde konuştu.

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