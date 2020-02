Sıcak su yanıklarında bu müdahale çok önemli Sıcak su yanığına ılık su ile müdahale Yanık Merkezi bölgenin tedavi ihtiyacını karşılıyor Yanık Merkezi Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Çağlar Bilgin: “10-15 dakika ılık su ile yıkamamız gerekiyor” “Her türlü cerrahi müdahale ile birlikte tedavilerimizi yapıyoruz”

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Koordinatörü Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Çağlar Bilgin, sıcak su yanıklarında 1015 dakika boyunca ılık su ile ilk müdahalenin yapılmasının öneminden bahsetti.

Eskişehir Şehir Hastanesi içerisinde bulunan ve 4’ü yoğun bakım olmak üzere toplam 12 yatağı ile yanık hastalarına hizmet veren Yanık Merkezi, bölgedeki tek merkez olarak dikkat çekiyor. Acil yanık vakalarında her türlü cerrahi müdahalenin yapıldığı bu merkez ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalar tedavi olarak sağlıkların kavuşuyor. Sıcak su yanığı olduğu anda yapılaması gereken ilk müdahaleden bahseden Dr. Bilgin, yapılan ılık su müdahalesinin ardından sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini söyledi. Ayağına kaynar su dökülmesi sonucu Yanık Merkezine gelen Selman Aktürk, işlemlerinin düzenli bir şekilde yapıldığını ifade ederek, “Sabah yemek yaparken hatamdan dolayı ayağıma sıcak su döküldü. Dün buraya sevk edildim. Tedavime başladık. Yanıktan dolayı ayağım su toplamıştı o temizlendi. Güzelce sarıldı, kremlendi. Pazartesiye kadar yatacağım belli oldu. Düzenli bir şekilde yapılıyor her işlemim. Sağlığıma da en hızlı şekilde kavuşacağım” dedi.



“Her türlü cerrahi müdahale ile birlikte tedavilerimizi yapıyoruz”

Yanık Merkezi Koordinatörü Bilgin ise yanık vakaları ve merkez ile ilgili bilgi verdi. Yanık Merkezinde her türlü cerrahi müdahalenin yapıldığının altını çizen Bilgin, “Yanık Merkezi, acil yaralanmalar arasında en ağrılı olan yanık hastaları ilgileniyor. Bölge merkeziyiz. Eskişehir, Uşak, Bilecik, Afyon bölgesine bakıyoruz. 8 normal ve 4 yoğun bakım yatağımız, ameliyathanemiz, hidroterapi odamız ile 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Gün içerisinde de poliklinik hizmeti veriyoruz. Yanıklar çocuklarda genelde ev kazaları şeklinde oluyor, Çaydanlık devrilmesi, çorba dökülmesi şeklinde oluşabiliyor. Büyüklerde iş kazaları yoğunlukta olmak üzere ev kazaları da geliyor. Bölgemiz endüstri bölgesi. Maden yataklarının olduğu bölgeler. O yüzden çok fazla maden yanıkları ve endüstriyel yanık vakaları geliyor. Hepsine üçüncü basamak şeklinde müdahale yapmaktayız. Yanık merkezi son basamaktır. Her türlü cerrahi müdahale ile birlikte tedavilerimizi yapıyoruz” diye konuştu.



“1015 dakika ılık su ile yıkamamız gerekiyor”

Yanık oluştuktan sonra yapılması gerekenlerden bahseden Dr. Bilgin, “Yanık oluştuğunda o bölgeden hemen uzaklaştırmak gerekiyor hastayı. Bu su ise, bu sıcak su ise, 1015 dakika ılık su ile yıkayıp sıcaklığı uzaklaştırmak gerekiyor. Endüstriyel bir yanıksa, onun tedavi protokolleri daha farklı. Bu şekilde ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor ilk başta. Onun dışında da acilen sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekiyor. Sistemimiz tüm Türkiye’de yanık hastalarının çok kolay ulaşabilecekleri şekilde kurgulanmış sağlık bakanlığı tarafından. O yüzden boş yatağımız olduğu sürece Türkiye’nin her yerinden yanık hastalarının ihtiyacını karşılamaya hazırız” açıklamalarında bulundu.

