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Vali Çakacak, Şehit Karaca’nın ailesini evinde ziyaret etti

İHA

Vali Özdemir Çakacak, geçtiğimiz hafta Van'ın Bahçesaray ilçesi kara yolunda yaşanan çığ felaketleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailesini evinde ziyaret etti.

Vali Çakacak, Şehit Karaca’nın ailesini evinde ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, geçtiğimiz hafta Van'ın Bahçesaray ilçesi kara yolunda yaşanan çığ felaketleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın ailesini evinde ziyaret etti.
Şehit ailesinin acısını paylaşan Vali Çakacak, aziz şehitlerin gösterdiği kahramanlıklardan övgüyle bahsetti. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük bir devlet olduğunu dile getiren Vali Çakacak, acıların paylaştıkça azalacağını söyledi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’ya ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Çakacak, şehidin babası Yasin Karaca, annesi Nurhan Karaca ve şehidin kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Karaca’ya, “Devlet ve millet olarak her zaman yanındayız” dedi.
Şehit Tarkan Karaca’nın ruhuna okunan duanın ardından Vali Çakacak, şehit ailesinin evinden ayrıldı. Vali Çakacak’a bu ziyaretlerinde; Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Bekir Gerek ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer eşlik etti.

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