BEBKA’dan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mali destek BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim: "Amacımız ülkemizde mesleki eğitimin iyileştirilmesi, daha iyi noktalara getirilmesi" "Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can: "Okulumuzun bilişim alanındaki birçok eksiği giderilecek"

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında “Yenil Nesil Endüstri 4.0 ile Yetişiyor Projesi” için destek almaya hak kazandı.

İmza törenine BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adına Okul Müdürü İlhami Can, Proje Koordinatörü ve Bilişim Alan Şefi Alper Otuzoğlu ve İdari Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Mithat Ataş katıldı. İmza töreninde konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Çok değerli hocalara, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizler onlarla birlikte bir proje hazırlık sürecini yaşadık ve gerçekten ciddi bir emek sarf ettiler, değerlendirme kriterlerini sağladılar ve projelerini uygulamaya başlıyorlar. Amacımız ülkemizde mesleki eğitimin iyileştirilmesi, daha iyi noktalara getirilmesi. Tabi burada ülkemizin en büyük hedefi, nitelikli insan kaynağıyla kaliteli ve yüksek teknolojili ürünler geliştirilmesi. Bu teknolojik ürünleri geliştirecek olanlar da tabii ki meslek liselerinde ağırlıklı olarak yetiştiriliyorlar. Artık teknoloji değişiyor, gelişiyor ve bu gelişen teknolojiler doğrultusunda da okullarımızın da altyapılarının iyileştirilmesine ihtiyaç vardı. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı ^'Yeni Nesil Endüstri 4.0 ile Yetişiyor Projesine bizler de Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak Mali destek vererek inşallah bu anlamda bir katkı koyacağımızı ümit ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha yakın iş birliğine devam edeceğiz" dedi.



Bilişim alanındaki eksikler giderilecek

Projenin onaylanmasının mutluluğunu dile getiren Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can ise “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, BEBKA Genel Sekreterliğimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendileri bizlere her konuda yardımcı oldular. Hayata geçirilecek projemiz sayesinde okulumuzun bilişim alanındaki birçok eksiği giderilecek ve öğrencilerimizin daha donanımlı yetişmesi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen imza töreni neticesinde, “Yenil Nesil Endüstri 4.0 ile Yetişiyor Projesi’yle Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplam 469 bin 203 TL destek almaya hak kazandı.

