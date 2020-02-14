Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Güvenli Trafik Uygulaması kapsamında, yürütülen denetimlerde araç sürücülerine kemer, cep telefonu ve hız denetimi yaptı. Drone destekli yapılan trafik uygulamasında konuşan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Kadir Çimen, "Araçta cep telefonu ile görüşme konusu kazalara büyük oranda sebebiyet veriyor" dedi.

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde hayata geçirdiği ‘Güveli Trafik Uygulaması’ hız kesmeden devam ediyor. Uygulama kapsamında sürücülere; hız, kemer ve cep telefonu kontrolü yapılıyor.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, EskişehirAfyonkarahisar yolu 12’nci kilometresinde, ‘Türkiye Geneli Trafik Uygulaması’ kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi. Drone destekli uygulamada, jandarma ekiplerince durdurulan araç sürücülerinin hız, emniyet kemeri, cep telefonu kontrolü yapıldı. Ayrıca emniyet kemeri takan sürücülere de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen ekipler, hatalı sürücüleri uyararak güvenli sürüş hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.



“Araçta cep telefonu ile görüşme konusu kazalara büyük oranda sebebiyet veriyor”

Yapılan uygulama hakkında konuşan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Kadir Çimen, “İçişleri Bakanlığımızın genel talimatları ve Jandarma Genel Komutanlığımızın emirleri doğrultusunda, Türkiye genelinde; Türkiye Güvenli Trafik Uygulaması faaliyetini icra ediyoruz. Biz bu uygulamayı Eskişehir ilinde ve ilçelerinde aynı anda eş zamanlı olarak trafik timlerimizle birlikte yapıyoruz. Şuanda bulunduğumuz nokta da Asayiş Kontrol Noktası. Bugün bize verilen talimatlar doğrultusunda, sürücülerimizin kazalarda ölüm oranını arttıran, emniyet kemeri kullanımı konusu üzerinde çok duruyoruz. Yine aynı şekilde kazaların oluşumuna sebep olan araçta cep telefonu ile görüşme konusu kazalara büyük oranda sebebiyet veriyor. Bu konuda denetimlerimizi yapıyoruz. Timlerimiz şuanda arkamızda biz bunları yaparken, biz de mevcut olan dronelardan faydalanıyoruz. Yine yol üzerine yerleştirdiğimiz ‘gözler’ vasıtasıyla sürücülerimizi denetliyoruz. Buradaki amacımız kemer kullanımını arttırmak, araç içerisinde cep telefonuyla konuşmayı engelleyebilmek. Yani kısacası kazaları engellemek” ifadelerini kullandı.



“Sürücülerimize, “Emniyet kemerlerinizi takın, hayata bağlanın sevdiklerinize ulaşın” diyoruz”

Ayrıca Jandarma Trafik Şube Müdürü Çimen, terör olaylarından sonra trafik kazalarının dünyada en fazla gündeme oturan konulardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Trafik, dünyada terör olaylarından sonra gündeme oturan bir konudur. Kazalar bu anlamda çok ciddi oranda artıyor. Eğer araç hızını ve bununla ilgili olarak cep telefonu kullanımını engelleyemezsek, kaza oranları artıyor. Emniyet kemeri kullanımını sağlayamazsak, araç içerisindeki yolcunun kaza esnasındaki savrulması ve benzeri gibi olaylardan dolayı yaralanmalar ve ölüm oranları ciddi oranda artıyor. O yüzden biz sürücülerimize, “Emniyet kemerlerinizi takın, hayata bağlanın sevdiklerinize ulaşın” diyoruz. Bütün sürücülerimize şu mesajı vermek istiyoruz, lütfen emniyet kemerinizi takın, araç içerisinde cep telefonuyla konuşmayın” dedi.

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