Mahalle bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi

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Eskişehir'de, bir eğitim müdürlüğünde meydana gelen yangın mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; olay Yıldıztepe Mahallesi Ertaylan Sokaktaki Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaşandı. Gece saat 01:00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçilerinin yaya devriyesi sırasında, müdürlük penceresinden çıkan duman fark edildi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının yaşandığı odaya tazyikli su ile müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan yangının müdürlükteki gece bekçisinin kullandığı elektrikli sobadan çıktığı iddia ediliyor.

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