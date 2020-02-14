Vali Çakacak, Radyo A’ya konuk oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Çakacak, Radyo A’ya konuk oldu

İHA

Eskişehir'in önde gelen isimlerinin konuk edileceği "Yönetici Odası" adlı programın ilk konuğu Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak oldu.

Vali Çakacak, Radyo A’ya konuk oldu

Eskişehir’in önde gelen isimlerinin konuk edileceği “Yönetici Odası” adlı programın ilk konuğu Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak oldu.
Vali Özdemir Çakacak, il bünyesinde yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konularla bilgilendirmelerde bulundu. Kendi hayatında ve çocukluğunda radyonun büyük önem taşıdığını belirten Çakacak, Radyo A’ya katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Valilik mesleğinin getirileri ve bir yöneticide bulunması gereken vasıflarla ilgili konuşan Çakacak, “Mülki idare mesleği, fedakârlık mesleğidir. Biz, çocuklarımızla bile ilgilenemeden çocuklarımız büyür. Biz, işimize bir ibadet mesabesinde yaklaşırız. Daireye bir vatandaşımız geldiğinde onun derdiyle hemhal oluruz. Bir yönetici, öncelikle işini çok sevmelidir. Yöneticinin, ekibin motivasyonunu arttırması gerekir. Bir başarısızlık varsa o yöneticinindir, ama bir başarı varsa o tüm ekibin başarısı olabilir. Ve en önemlisi de bir yönetici adaletli olmalıdır” şeklinde konuştu.

"Kadına ve çocuğa şiddet olmasın istiyoruz"
Kadına ve çocuğa şiddet olayları için gerekli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Çakacak, “Kadına yönelik şiddet, bizim için çok önemli ve en fazla üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Biz istiyoruz ki, toplumumuzda özellikle kadın ve çocuğa şiddet olmasın. Bu, insana yakışmıyor ve gördükçe çok üzülüyoruz. Bu konuda, okullar çok önemi; ama eğitimin ailede başladığını biliyoruz. Çocuklarımıza, hayata sevgi penceresinden bakmayı öğretmemiz gerekiyor. Eğer çocuklar daha konuşmaya ve yürümeye başlamadan sevgi ortamı içerisinde büyürlerse o çocuklar, bırakın bir insana, hiçbir canlıya tokat dahi atamaz. Valilik ve kaymakamlıklar, ihtiyacı olan insanların gelebileceği ilk kapıdır. Biz, devletimizin vatandaşımıza uzanan sıcak eliyiz” dedi.

"Afete müdahale konusunda dünyanın en iyilerinden biriyiz”
Afet yönetimi ve doğal afetlerde alınması gereken tedbirlerle ilgili yöneltilen sorulara cevap veren Vali Çakacak, “Bütüncül afet döngüsünün belli aşamaları var. İlki, afet olmadan önceki kısım yani risk yönetimi. Bu kısım; afetlere hazırlık, afetlerle ilgili eğitim, risklerin değerlendirilip tehlike var ise tehlikenin ortadan kaldırılmasını içerir. Daha sonra, afetin ardından yapılan müdahalede iyileştirme çalışmaları gelir. Biz, Türkiye olarak 1999 depremi’ni büyük bir acıyla yaşamış bir ülkeyiz. Büyük kayıplar verdik ama o zaman afet yönetimimiz, afete müdahale ve afetle ilgili kuruluşlarımız bu kadar imkân ve kabiliyete sahip değildi. Şimdi durum farklı. Örneğin, Elazığ Depremi olduğunda daha o gece Eskişehir dahil pek çok ilden yardım ve arama kurtarma ekipleri gitti. Türkiye’ye baktığımızda, afete müdahale konusunda dünyanın en iyilerinden biriyiz. Ama asıl olan yıkılmayacak binaların yapılmasıdır. Her vatandaşımızın afetlerle ilgili eğitim ve tatbikatlara da katılması gerekiyor” diye konuştu.
Üniversite öğrencilerine eğitimöğretim hayatları boyunca faydalı olabilecek tavsiyelerde de bulunan Vali Özdemir Çakacak, şunları söyledi:
“Kitap kokusundan keyif alır hale gelmek zorundayız. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, bilgileriyle uğurlanır. Bu yüzden, her türden kitapları okusunlar. Bunun yanı sıra hayal kursunlar ve hedef belirlesinler. Hayal kurmayanın geleceği de olmaz. Olumsuzluklar karşısında yılmamaları gerekiyor. Başaracağına inanan insan, her işi başarır. Büyük düşünüp hedeflerine ilerlerlerse, vardıkları yer o hedefin önünde olur her zaman. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Bu Cumhuriyet’in evlatları da büyük düşünmelidir.”
Radyo programının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’a Neşet Ertaş albümü hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalle bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi
YEREL HABERLER Mahalle bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi
Cep telefonu kullanımı trafik kazalarını arttırıyor Jandarma trafik ekipleri sürücüleri hem karadan hem de havadan denetledi Araçlarda hız, emniyet kemeri ve cep telefonu kontrolü yapıldı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Kadir Çimen: “Araçta cep telefonu ile görüşme konusu kazalara büyük oranda sebebiyet veriyor” “Sürücülerimize, “Emniyet kemerlerinizi takın, hayata bağlanın sevdiklerinize ulaşın” diyoruz”
YEREL HABERLER Cep telefonu kullanımı trafik kazalarını ...
Türkiye’nin ilk damızlık düve ihracatı Eskişehir’den yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk damızlık düve ihracatı Eskişehir’den ...
BEBKA’dan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mali destek BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim: "Amacımız ülkemizde mesleki eğitimin iyileştirilmesi, daha iyi noktalara getirilmesi" "Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can: "Okulumuzun bilişim alanındaki birçok eksiği giderilecek"
YEREL HABERLER BEBKA’dan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu ...
Vali Çakacak, Şehit Karaca’nın ailesini evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Şehit Karaca’nın ailesini evinde ...
Vali Çakacak, ayın başarılı polislerine ödül verdi
YEREL HABERLER Vali Çakacak, ayın başarılı polislerine ödül verdi
3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Sıcak su yanıklarında bu müdahale çok önemli Sıcak su yanığına ılık su ile müdahale Yanık Merkezi bölgenin tedavi ihtiyacını karşılıyor Yanık Merkezi Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Çağlar Bilgin: “10-15 dakika ılık su ile yıkamamız gerekiyor” “Her türlü cerrahi müdahale ile birlikte tedavilerimizi yapıyoruz”
YEREL HABERLER Sıcak su yanıklarında bu müdahale çok önemli Sıcak su ...
Tepebaşı hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Tepebaşı hırsızları yakalandı
Eskişehirspor Menemenspor deplasmanında kazanmak istiyor Mustafa Özer: “Rehavete kapılmadan, kibirlenmeden yolumuza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Eskişehirspor Menemenspor deplasmanında kazanmak ...
ESOGÜ Hastanesi Eskişehir'e sağlık turizmi kapısı açıyor Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kalite belgesi almaya hak kazandı Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç; "Bu belge ile aldığımız puan sayesinde sağlık turizmine katkı sağlayacağız"
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi Eskişehir'e sağlık turizmi kapısı ...
Kavgayı ayıran kişiyi öldürdü; 'Babam gibi severdim' dedi
YEREL HABERLER Kavgayı ayıran kişiyi öldürdü; 'Babam gibi severdim' ...
Başkan Ataç’tan “Gynaika; Toprak - Aşk - Bereket” sergisine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan “Gynaika; Toprak - Aşk - Bereket” ...
Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor
Sanayi üretimi artıyor Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; "2020 yılında üretim artışları rekorlar kırarak devam edecek" "Korona tedarikçileri etkileyecek"
YEREL HABERLER Sanayi üretimi artıyor Eskişehir Sanayi Odası Başkanı ...
Anadolu Üniversitesi bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi bu kez de MAVİ VATAN-2020 ...
Eskişehir´de rüşvet operasyonu: 10 gözaltı /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eskişehir´de rüşvet operasyonu: 10 gözaltı /Ek ...
Cinayet sanığından ilginç savunma: “Babam gibi severdim, yarım saat önce sohbet ediyorduk” Kavgayı ayırmak isteyen meslektaşını bıçakla öldüren sanık Ahmet Ö.: "Kimseyi yaralamak ya da öldürme kastım yoktu, ailesine baş sağlığı dilerim"
YEREL HABERLER Cinayet sanığından ilginç savunma: “Babam gibi ...
Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım Kurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım ...
Tarih Söyleşilerinde “Osmanlı ve Türkiye’de Göçler” konuşuldu
YEREL HABERLER Tarih Söyleşilerinde “Osmanlı ve Türkiye’de Göçler” ...
Rektör Döğeroğlu’nun acı günü
YEREL HABERLER Rektör Döğeroğlu’nun acı günü
Eskişehir´de rüşvet operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de rüşvet operasyonu: 10 gözaltı
Eskişehir’de rüşvet operasyonu Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı Polisin masaj salonlarına düzenlediği fuhuş operasyonları ve denetimlerinde verilen idari yaptırım ve para cezalarının iptali için rüşvet alıp verdikleri iddia ediliyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de rüşvet operasyonu Aralarında kamu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X