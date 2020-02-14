Eskişehir’de konut satışları arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir’de Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artışla bin 771 adet konut satıldı.

Eskişehir genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında, 2019 Ocak ayına göre yüzde 76,7 oranında artarak bin 771 adet oldu. Satılan konutların 547 adedi ilk elden satış, bin 224 adedi de ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir’de satışı yapılan bin 771 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 663,2 oranında artarak 664 adet, diğer satışlar ise yüzde 21 oranında artarak bin 107 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 664 konutun 251 adedi ilk satış, 413 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye’de ise 2020 Ocak ayında 113 bin 615 konut satıldı.

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