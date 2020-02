Başkan Ataç deneyimli çiftleri kutladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Belde Evi kursiyerleri ve eşleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda, Belde Evi kursiyeri ile buluştu. Düzenlenen etkinlikte, eşleri ile birlikte güzel bir Sevgililer Günü geçiren kursiyerlerin mutluluğunu paylaşan Başkan Ataç, evlilikte uzun yılları geride bırakan çiftleri de tebrik etti. 53 yıllık evli Zehra ve Muhsin Üzmezoğlu, 60 yıllık evli Ayşe ve Mehmet Çakır, 60 yıllık evli Asiye ve Habibullah Öncel, 70 yıllık evli Sıdıka ve İsmail Gönen çiftlerini kutlayan Başkan Ataç, çiftlere çiçek takdim etti.



“Kentimiz her şeyin en iyisine layık”

600 vatandaşın katıldığı gecede bir konuşma yapan Başkan Ataç sevginin önemine dikkat çekerek, “14 Şubat Sevgiler Günü’nde biz de sizlerin mutluluğunu paylaşalım istedik. Evlilik, çok özel ve ciddi bir kurumdur. 50, 60, 70 yıl gibi bir ömür boyunca süren evlilikler, tamamen sabır ve sevgi ile sürdürülen evlilikler. Bu büyüklerimizin hepsi birer sevgi çınarı, tüm sevgi çınarlarımızı kutluyorum. Allah sağlık içinde, çocukları ve torunları ile birlikte nice sağlıklı seneler nasip etsin. Eskişehir’imiz de içinde sevgi taşıyan insanlardan oluşan bir kent. İnsanımızın sevgisi sayesinde kentimiz bugün bu güzel noktalara geldi. Burada sadece bireysel sevgiden değil; toplum, bayrak, vatan, aile, geçmiş sevgisinden bahsediyorum. Bir topluluk bu unsurlar ile bir yerlere varabiliyor. Bizim kentimiz, her şeyin en iyisine layık. Her zaman bu sevgi ile büyümeye ve gelişmeye de devam edecek” diye konuştu.

Etkinlikte Başkan Ataç daha sonra tüm vatandaşlar ile tek tek selamlaştı ve bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar da düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Ataç’a teşekkürlerini iletti.

