'Oxford Reader’s Academy Kitap Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu

Öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlamak, iletişim becerileri, takım çalışması, gibi yeteneklerini geliştirmek amacı ile “Oxford University Press” tarafından düzenlenen “Oxford Reader’s Academy Kitap Okuma Yarışması” etkinliğinin Anadolu Üniversitesi finalistleri belli oldu.

Ödül töreni, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yükseokulu binasında düzenlendi. Yarışmaya katılan öğrenciler, İngilizce kitap okuyup, kitabın içeriğinde değiştirmek istedikleri bölümü değiştirip bununla ilgili kısa film çekti. Altı kişilik bir jüri tarafından değerlendirilen projeler arasından birinci olan proje, Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi olan ve şu anda İngilizce hazırlıkta eğitim gören Gülce Güdücü’nün projesi oldu. İkinci seçilen proje Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Öğrencisi Cevdet Kadri Karagöz’ün, üçüncü seçilen proje ise Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Yiğit’in projesi oldu. Bunun yanı sıra yarışmaya katılan 10 öğrenciye de sertifika verildi. İlk üçe giren projeler, Türkiye finali için proje merkezine gönderilerek tüm Türkiye’den katılımcıların projeleriyle yarışacak ve ilk 10’a giren projelerin sahiplerine çeşitli ödüller verilecek.



"Bütün projeleri çok beğendim"

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ümit Deniz Turan etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulundu. Bütün öğrencilerinden gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Turan, “Bütün projeleri çok beğendim. Eğer jüri üyesi olsaydım, sıralama yapmakta çok zorlanırdım. Görüldüğü üzere bu yarışma öğrencilerimize çok şey kazandırmış. Kişilik geliştirme, iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme, olumlu ilişkiler kurabilme, dil becerilerini geliştirme, özgüven kazanma, İngilizce kitap okuyabilme, entelektüel bilgi birikimi, okuma alışkanlığı kazanabilme ve sosyalleşme konularında öğrenciler, bu proje vasıtasıyla kendilerine katkı sağladılar. İlk 3’e giren öğrencilerin de diğerlerinin de projeleri çok güzeldi” dedi.



"Bu süreçte çok fazla şey öğrendim"

Projesi birinci seçilen finalist Gülce Güdücü ise yarışma sonunda, "Gerçekten birinci olmayı beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu, bu süreçte çok fazla şey öğrendim. Video çekim kısmında arkadaşlarımdan yardım aldım. Yaklaşık 34 kişilik bir ekip ile beraber çekimi yaptık. Çok fazla emek verdik. Çok fazla saat harcadık. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hepimiz birinciyiz. Hepimiz kendimize bir şeyler kattık" diye konuştu.

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