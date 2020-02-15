Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nde yeni dönem

Tepebaşı Belediyesinin paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı EkoOkullar “Çevre Çocuk Meclisi” devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesinin paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı EkoOkullar Programı “Çevre Çocuk Meclisi” 20192020 eğitimöğretim yılı 11'inci Dönem 1'inci Çalıştayı ilkokullar ve ortaokullardan 70 öğrenci, 20 koordinatör öğretmenin katılımıyla Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Çevre Çocuk Meclisi Başkanının seçildiği etkinliği veliler izleyici olarak takip etti. Toplantı, yaşı en büyük olan öğrencilerden Melis Nuran İncel’in geçici meclis başkanı olarak yaptığı açılış konuşması ile başladı.



“Çevre sorunlarının çözümü için çalışıyoruz”

Çalıştaya katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Tepebaşı Belediyesinin temiz enerji ve sürdürülebilirlik çalışmalarına değinerek, “1999 yılından bu yana destek verdiğimiz EkoOkullar Programı ve Türkiye’de tek ve örnek olan çevre çocuk meclisi çalışmalarının uzun yıllardan bu yana belediyemiz meclis çatısı altında yürütülmesinden mutluluk duyuyoruz. Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan çevre sorunları, tüm dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi de tehdit etmektedir. Çevre sorunlarının çözümü için, karbon ayak izi projesi, yağmur suyu hasadı, güneş panellerinden enerji üretimi gibi önemli çalışmalar yürütüyoruz. Siz de EkoOkullar Olarak çevre duyarlılığının en iyi örneklerini sergiliyorsunuz” diye konuştu.

EkoOkullar İl Koordinatörü Nadir Erdem de “Tepebaşı Belediyesi, ulusal ve uluslararası birçok çevre projesiyle ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Koordinatör arkadaşlarımla birlikte, sayın başkanımıza belediye olarak çalışmalarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarından dolayı kutluyoruz” dedi.

Toplantıda daha sonra meclis başkanlığına aday olan öğrencilerin konuşmalarına geçildi ve başkanlık seçimi için oy kullanıldı. Meclis başkanlığına Battalgazi Ortaokulu öğrencisi Emine Hüsna İnce, başkan yardımcılıklarına Bahçeşehir Ortaokulundan Ela Utaş, Özel Atayurt Ortaokulundan Ayşe Nehir Özkan, Katip Üyeliklere Özel Çağdaş Ortaokulundan Zeynep Özkoçak, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulundan Pelin Iza seçildi.

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