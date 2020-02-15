19 Mayıs Anadolu Lisesi, Erasmus misafirlerini ağırladı

19 Mayıs Anadolu Lisesinin de içinde bulunduğu Erasmus+ Programı çerçevesinde hibelendirilen ’’Creating a StereotypesFree World’’ adlı KA229 projesinin ilk toplantısı Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Almanya ve İspanya’dan ülkemize gelen öğretmenlere, proje kapsamında bir takım eğitimler verildi. Osmangazi Üniversitesi ve çevredeki okullardan gelen alanında uzman eğitmenlerin verdiği eğitimler beş gün süre ile devam etti. Proje kapsamında verilen eğitimlerin yanı sıra yabancı misafirler, ev sahibi kurumun öğretmenleri ve kurum müdürü İskan Filiz ile birlikte Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan’ı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakat Cirit’i makamlarında ziyaret etti.

Proje, Mart ayında İspanya'nın Motril Belediyesi, Haziran ayında Almanya'nın Aichach kentinde olmak üzere iki hareketlilik daha içerecek. Projenin planlanması gereği bu hareketliliklerde öğrenciler de yer alacak. 19 Mayıs Anadolu Lisesi, İspanya ve Almanya’ya beşer öğrenci götürmek suretiyle toplamda on öğrenciyi hareketliliklere dâhil edecek. Bu ülkelerde yapılacak olan etkinliklerle öğrenciler, Avrupa’daki akranları ile diyalog kurma ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Proje, toplumsal diyaloğu artırarak kültürlerin tarih boyunca birbirlerine karşı geliştirmiş oldukları olumsuz ve basmakalıp düşünceleri yok etmeyi amaçlıyor.

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