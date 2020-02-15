Bu pozisyonda uyuyarak ‘horlamadan’ kurtulmak mümkün Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bengü Doğan: “Sırtüstü ya da yüzükoyun yatışlarda horlama artış gösteriyor”

Son yıllarda özellikle ailelerin kabusu haline gelen horlama, uykudan önce yapılacak basit uygulamalarla ortadan kalkabilir. Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bengü Doğan, “Sırtüstü ya da yüzükoyun yatışlarda uyku apnesi ya da horlama artış gösteriyor. Bu durum açıkçası solunum yolunun yer çekiminin etkisiyle sırtüstü ya da yüzükoyun yatıldığında kapanmasıyla ilgili geçecek hava boşluğu daraldığı için daha çok solunum durması ve horlama görüyoruz” dedi.

Uykuda horlama, çiftler arasında zaman zaman huzursuzluklara neden olabiliyor. Bu durum uykuda horladığını bilen insanların toplulukta uyuyakalma korkusu ve mahcubiyet duygusuna da yol açıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bengü Doğan, doğru pozisyonda uyumanın horlamayı azalttığını belirtti. Doğan, “Bununla ilgili tam olarak bir şey söylemek zor. Ancak uyku apnesi olan hastaların sırtüstü yatmaları, uyku apnelerini arttırır. Bu nedenle hastalara daha çok sağ ya da sol yanlarına yatmalarını, uyku apnelerinin azaltıldığı bir tedavi önerisi olarak önerilerimiz oluyor. Yine horlamaları da azaltan yan yatış pozisyonu. Sırtüstü ya da yüzükoyun yatışlarda uyku apnesi ya da horlama artış gösteriyor. Bu durum açıkçası solunum yolunun yer çekiminin etkisiyle sırtüstü ya da yüzükoyun yatıldığında kapanmasıyla ilgili geçecek hava boşluğu daraldığı için daha çok solunum durması ve horlama görüyoruz. Yan yatıldığında yer çekiminden daha az etkilenildiği ve bu hava boşluğu daha geniş kaldığından dolayı hastalar daha rahat nefes alıyorlar ve daha az horluyorlar” dedi.

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