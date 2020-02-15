Geri geri gelen araç yayaya çarptı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yol üzerinde geri geri gelen araç çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Dayı Bey Sokak'ta akşam saat 19.30 sıralarında M.E.Ö. (59) isimli şahıs, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçtiği sırada Y.T.’nin (27) idaresindeki otomobil geri geri gelerek çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşerek yaralanan şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.