44 yıllık muhtar 10 belediye başkanıyla çalıştı

ESKİŞEHİR'de, Akcami Mahallesi'nde 44 yıldır muhtarlık yapan Kemal Mandal (80), "Bu zamana kadar 10 belediye başkanıyla çalıştım. Yaşım 80 oldu. Aday olursam, gülerler bana. Bir dahaki dönem aday olmayacağım. Artık bu son dönemim" dedi.

Odunpazarı İlçesi Akcami Mahallesi'nde 1976 yılından beri aralıksız 44 yıl muhtarlık görevini sürdüren ve aynı zamanda lületaşı ustası olan Kemal Mandal, 10 belediye başkanıyla çalıştığını söyledi. Cemalciler Sokak'taki muhtarlık binasında faaliyetlerini sürdüren Mandal, bir dahaki seçimlerde artık aday olmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Göreve 6 Haziran 1976 tarihinde başladım ve komşularım sayesinde hala devam ediyorum. 44 yılı geride bıraktım. Asıl lületaşı ustasıyım. 40 yıl lületaşı işiyle uğraştım. 44 yıldır mahalle muhtarlığı yapıyorum. Bu sokakta lületaşı dükkanım vardı. Bir gün komşular geldi ve 'seni muhtar yapacağız' dediler. Ben de öyle muhtar oldum. O zaman seçime iki arkadaş girmiştik. Ben seçildim. Geçtiğimiz yerel seçimlerde de iki kadın aday çıktı ama ben yine seçildim. Bu zamana kadar 10 belediye başkanıyla çalıştım. Allah razı olsun hepsi de mahalleme faydalı oldular. Mahallemiz sit alanına girdiği için evler harabe durumda. Kendi evimin tamirini bile zorluklarla yaptırıyorum. Ayrıca mahallemiz turizm bölgesi. Yaşım 80 oldu. Allah ömür verirse seçimlere yaklaşık 4 yıl daha var. Aday olursam gülerler bana. Her şey tadında güzel. Bir dahaki dönem aday olmayacağım. Artık bu son dönemim"

'MUHTARLIK TARİHE KARIŞACAK'

Vatandaşların artık e-devlet ya da nüfus müdürlükleri üzerinden işlerini yaptığını söyleyen Mandal, "Zaten muhtarlıkta bitti. Gelen giden yok. Vatandaşlar işlerini e-devlet ya da nüfus müdürlüklerinden yapıyor. Bize çok nadir durumu kötü olanlar geliyor. Zaten küçük bir mahalleyiz. 19 tane sokağımız var. Yaklaşık 900 kişi yaşıyor. Sandık, demokrasinin noktası. Benden sonra seçilecek muhtara ömrüm varsa her zaman yardımcı olurum. Ama komşularla kesinlikle iyi geçinmesi gerekiyor. Ben evimde muhtarlık yaptım, o zaman böyle muhtarlık binaları yoktu. Hem lületaşı işi yapıyordum, hem muhtarlık yapıyordum. Ama muhtarlık tarihe karışacak gibi geliyor. Ben zaten gelenlerden para almıyorum. Artık bize sadece polis, maliyeci, postacı ve zabıta geliyor. Seçimden bu yana 10 ay geçti, 2025 kişi geldi ikametgah kağıdı almaya" diye konuştu.

'HER İŞİMİZE KOŞAR'

Mahalle esnafı Sedat Göçmen, "Harika bir insan, güzel bir muhtar. Sorunlarla ilgilenir, insanlarla ilgilenir. Her işimize koşar. Onu burada görmekten çok mutluyuz. Onu tanıdığıma ve komşusu olmaktan çok mutluyum. Onu gördüğümüzde neşemiz yerine gelir" dedi. Mahalle sakinlerinden Kezban Yavuz ise, "Ben 25 yıldır burada oturuyorum. Muhtar Kemal amca çok çok iyi birisi. Çok değerli bir insan. Her işimizi görüyor, ona çok güveniyoruz. Kaç yıldır ondan başkasına oy vermedim" diye konuştu.



