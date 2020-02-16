Turizm fakültesinden “Sevdiğin İçin Yap” etkinliği

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından “Sevdiğin İçin Yap” sloganıyla düzenlenen çikolata yapımı etkinliği 14 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi.

Üniversite personeli ve öğrencilerin katılımına açık olan etkinlik renkli anlara sahne oldu. Etkinliğe Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.

14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak organize edilen etkinlikte sadece çikolata yapmayı seven değil, yemeyi ve aynı zamanda sevdiğine çikolata yapmak isteyenleri de etkinliğe davet ettiklerini söyleyen Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Emrah Yıldız şunları söyledi:

“Bugün öğrencilerimizle birlikte Sevgililer Günü’ne özel çikolatalar yaptık ve aynı zamanda gelen misafirlerimiz için ufak bir çikolata yapma etkinliği düzenledik. Çikolata yapımının temel kurallarını anlatmaya çalıştık. Dersten çok, Sevgililer Günü etkinliği olmasını istedik ve kendi mutfağımızda zaten düzenli olarak ürettiğimiz çikolataları herkes kendisi de üretebilir mantığıyla, herkesin kendi zevkine göre güzel bir şekil vermeye çalıştık.”

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