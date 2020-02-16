TEBEV ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ekiplerince 2019 yılı boyunca ziyaret edilen vatandaş sayısı 3 bin 407’ye ulaşırken, yeni yılda da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV, çeşitli ev eşyalarından vatandaşların yaşadığı ortamın fiziki yapısının iyileştirilmesine, hastaneye ulaşımdan temizliğe kadar birçok konunda hizmet vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor. Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri, 2019 yılında 3 bin 407 vatandaşı ziyaret etti. TEBEV, evde sağlık bakımı, bilgilendirme ve sağlık kurumlarına yönlendirme, hastaneye ulaşım, aşevinden sıcak yemek desteği, ev temizliği, ,ikinci el eşya desteği ve ilaçlama gibi hizmetleri de vatandaşlara ulaştırırken, ekiplerin 2019 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 340 hanede evde sağlık bakımı, 708 hanede ev temizliği hizmetleri sundu.

2012 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan TEBEV, battaniye, hastalar için üretilmiş özel yataklar, yürümeye yardımcı olan araçlar, mutfak araç gereçleri kadar birçok konuda ihtiyaç sahiplerine yardım sağlıyor. TEBEV ayrıca 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayanlara yönelik de hizmet veriyor.

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