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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ESO'dan İspanya'ya sanayi köprüsü

İHA

Eskişehir'in havacılık ve raylı sistemler sektörü temsilcileri, İspanya'da dünya devleri ile bir araya geldi.

ESO'dan İspanya'ya sanayi köprüsü

Eskişehir'in havacılık ve raylı sistemler sektörü temsilcileri, İspanya'da dünya devleri ile bir araya geldi.
Eskişehir Sanayi Odasının (ESO) Avrupa Birliği tarafından desteklenen projesi kapsamında Eskişehirli üreticiler, ticaret heyeti programı ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi adına ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Görüşmelerin ardından İspanya'ya yapılan iş çıkartması hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Havacılık ve raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz bu özel projede Eskişehir Sanayi Odası proje sahibi, İspanya’dan Barcelona Ticaret Odası, Fransa’dan RhoneAlpes (Lyon) Ticaret Odası, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortak olarak yer alıyor. Projede özelikle havacılık ve raylı sistemler sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin artırılması, İspanya ve Fransa’da yeni iş bağlantılarının kurulması, Odalar ve Kümeler arası ilişkilerin ve sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi gibi özel amaçlar bulunmakta" diye konuştu.

"150'den fazla iş görüşmesi organize edildi"
Barselona’da gerçekleştirilen ticaret heyeti programına ilişkin detayları da paylaşan Kesikbaş, ikili iş görüşmeleri programına raylı sistemler, havacılık ve otomotiv gibi çapraz sektörlerde faaliyet gösteren 15 Türk firması ve 20 İspanyol firmasının katılım sağladığını açıklayarak, program kapsamında 150’yi aşkın işbirliği görüşmesi organize edildiğini vurguladı. Barselona’ya gerçekleştirilen ticaret heyeti programı öncesinde Eskişehirli firmaların çok iyi hazırlık yaptığını, ESO'nun da bu konuda destek verdiğini aktaran Kesikbaş, "Daha önce yaptığımız hazırlıklar, yönetim kurulumuzun süreç içerisinde aktif katılımı ve uzman personellerimizin girişimleri ile tarafların karşılıklı olarak beklentileri ve kabiliyetlerini çok iyi şekilde analiz ettik. Program süresince oldukça verimli görüşmeler hayata geçirildi. Ticari ve teknolojik işbirlikleri yakalanması adına son derece olumlu adımlar attık. Gerçekleştirilen programın hemen akabinde Nisan 2020’de bu sefer Barselona’dan Eskişehir’e yapılacak ticaret heyeti programı ile bu adımların hızlandırılması ve daha somut hale getirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
İspanya'da yapılan etkinlik boyunca Eskişehirli firmaların potansiyel müşterilerle iletişim kurma, satış fırsatları elde etme, pazar hakkında bilgi edinme ve endüstriyel ilişkiler kurma fırsatına sahip olduklarını söyleyen Kesikbaş, uluslararası iş ağlarını oluşturacak toplantılar, sunumlar, saha ziyaretleri ve iş bağlantıları resepsiyonları organize edildiğini ifade etti. Kesikbaş, "Bu faaliyetler Eskişehir'in raylı sistemler, havacılık ve otomotiv sektöründe sahip olduğu kapasitenin hedef kitlelere aktarılması noktasında önemli bir lobi faaliyeti oldu. Nitekim birçok İspanyol firma Eskişehir tanıtımları sonrasında özel bir alaka göstermiş ve projenin Eskişehir’de devam edecek ticaret heyeti programına katılım isteklerini ifade etmişlerdir. ESO'nun projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Ticaret Ataşesi Elif Berrak Taşyürek'in katılımıyla Türk ve İspanyol iş insanlarını, Barcelona Ticaret Odasını ve Barcelona Raylı Sistemler Kümelenmesi'ni bir araya getiren bir proje içerisinde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

“Köprüler kuracağız”
Program sayesinde hedef bölgelerde ve Türkiye pazarında iş ve yatırım yapma imkanları, iş kültürü ve hedef sektörlerdeki işbirliği fırsatları gibi konuların İspanya'daki büyük üreticilere aktarıldığını vurgulayan Kesikbaş, "Eskişehir sanayisinin tanıtımı ve güçlendirilmesi adına bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz. Uluslararası işbirliği köprülerinin kurulmasında odamız etkin rol almayı sürdürecek. Hedefimiz Eskişehir'in ihracatını en üst seviyeye çıkarmak" şeklinde konuştu.

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