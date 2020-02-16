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'Kıskançlık' tartışmasında bıçakladığı eşi, hastanede kurtarılamadı

DHA

ESKİŞEHİR'de Ferhat F. (26), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hafize F., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Ferhat F. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de Ferhat F. (26), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hafize F., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Ferhat F. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize F., iddiaya göre, kıskandığı eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayarak, ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Ferhat F. ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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