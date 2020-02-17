Anadolu Rangers şampiyonluğu hedefliyor

Türkiye Korumalı Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Anadolu Rangers, Victory Walkers karşısında 328'lik skorla galip geldi.

Anadolu Rangers, Türkiye Korumalı Futbol 1. Ligi D Grubu'ndaki son maçında evinde Afyonkarahisar ekibi Victory Walkers ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Muttalip Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Anadolu Rangers sahadan 328'lik skorla galip ayrıldı. İlk devreyi 60 önde kapatan Anadolu Rangers, ikinci devreyi de 268'lik skorla açık ara önde götürerek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Güçlü bir takım olduklarını ve takımın performansının günden güne artarak devam ettiğini belirten Anadolu Rangers Antrenörü Yiğit Mustafa Güney, "Son iki maçımızdan galibiyetle ayrıldığımız için grup liderliğimiz garantiydi. Güzel bir maç oldu” dedi.

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı İdarecisi Cem Sürmeli ise, "Takımımızda çok yetenekli oyuncularımız var. Bu gençlere destek verdiğimizde çok güzel başarılar elde edeceğimizi de görmüş olduk. Üniversite yönetimimize şu ana kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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