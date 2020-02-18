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Milli sporcunun hedefi 2021 Dünya Şampiyonası Üç branşta milli formayı terleten Emre Karaca: "Kick ...

İHA

Üç farklı dövüş sporunda aldığı derecelerle AyYıldızlı formayı başarılı bir şekilde terleten 30 yaşındaki Emre Karaca, gözünü 2021 yılındaki Kick Boks Dünya Şampiyonası’ndan gelecek madalyalara dikti.
9 yaşında Muaythai ile başladığı dövüş sporlarına sırasıyla kick boks ve boks ile devam eden ve bu sporların her birinde milli takımlar seviyesinde yarışan Emre Karaca, yaklaşan turnuvalara memleketi Eskişehir’de hazırlanmaya devam ediyor. Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere uluslararası turnuvalardan dereceler ile gururlandıran Karaca, şimdi ise gözünü 2021 yılındaki Dünya Kick Boks Şampiyonası’ndan gelecek madalyalara dikti. Başarılı sporcu hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirtirken, dövüş sporlarının Türkiye’de hak ettiği değeri görmediğini de sözlerine ekledi.

"Üç farklı branşta milli olan nadir sporculardan bir tanesiyim"
İlk olarak 9 yaşında bu sporlara başladığını ifade eden 30 yaşındaki Karaca, muaythai, kick boks ve boks branşlarında milli olan nadir sporculardan olduğunu belirtti. Yurt dışında şampiyonluklar dahil olmak üzere sayısız dereceler elde ettiğini vurgulayan başarılı sporcu, "Yaklaşık 9 yaşımdan beri bu sporun içerisindeyim. Boks, kick boks ve muaytahi olmak üzere 3 sporda milli olan nadir sporculardan bir tanesiyim. İlk olarak 1617 yaşımda milli oldum. Muaythai sporu ile başladım. Senelerce milli takım formasını Allah’a şükür giydik. Daha sonra kick boks sporuna geçtim. Aynı başarıyı orada da sergiledim. Yurt dışında sayısız dereceler yaptım. Avrupa’da ve Dünya’da ikincilikler, üçüncülükler ve şampiyonluklar kazandım. Boks branşında da milli formayı giydim. Çok şükür 3 branşta da milli oldum" ifadelerini kullandı.

"Allah’ın izniyle tekrardan milletimizi gururlandıracağız"
Hedefinin 2021 Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olmak olduğunu söyleyen Karaca, "Şimdi hedefiniz ne derseniz, 2021’de Kick Boks Dünya Şampiyonası var. Allah nasip ederse hedef kick boksta dünya şampiyonu olmak. Bu sene de kendimizi dinlendiriyoruz. İnşallah iyi bir çalışma yapıp bayrağımızı en iyi şekilde teslim edeceğiz. İstiklal Marşımızı okutacağız. Allah’ın izniyle tekrardan milletimizi gururlandıracağız" şeklinde konuştu.

"Kick boks maalesef hak ettiği değeri görmüyor"
Branşta şampiyonlukların aksine beklenildiği gibi maddi gelirlerin olmadığını ve sponsorluk katkılarından da uzak olduğunu sözlerine ekleyen Emre Karaca, sözlerine şu şekilde son verdi:
"Bu spora aslında beklediğimiz kadar doğru düzgün bir maddi destek yok. Avrupa veya Dünya Şampiyonu olduğumuz zaman beklediğimiz gibi bir maddi gelir yok. Gerçekten çok komik rakamlar. Bu spora da zaten daha yeni yeni medyatik olduğu için biraz ilgi arttı. Şu an inanılmaz bir şekilde herkes bu spora akın ediyor. Ama Türkiye’de ne sponsorluk, ne devlet katkısı bu sporda uzak. Maalesef hak ettiği değeri görmüyor diye düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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