“Turizmde Sektörel İlişkiler” seminerine öğrencilerden yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 'Turizmde Sektörel İlişkiler' seminerine öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Şehir içi ve dışından her hafta farklı konukların ağırlanacağı programın ilk konuşmacıları, Anemon Otel Eskişehir Genel Müdürü Ozan Bayer ve Ön Büro Müdürü Emre Şahin oldu.



"Her yeni konuk, yeni bir deneyim demek"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, “Düzenleyeceğimiz seminerleri iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sizin gibi öğrencilik sıralarından geçmiş konuşmacılar, teorinin yanında pratikte de neler olduğunu sizlere aktaracaklar. Sizler de geleceğin yöneticileri olacaksınız. Her yeni konuk, yeni bir deneyim demek. O sebeple, bu tecrübe ve seminerlerden hepinizin en iyi şekilde faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.



“İnsanları sevmeniz gerekiyor”

Turizm işletmeciliğinde ve otelcilikte yalnızca dil bilmenin yeterli olmadığını aktaran Anemon Otel Eskişehir Genel Müdürü Ozan Bayer, mesleğini severek yapmanın önemine değindi. Bayer, “Sadece mezun olmak ve diploma almak için okumayın. Sizin özverili olmanız ve insanları sevmeniz gerekiyor. Biz iş başvurularına bakarken normal bir yere işçi alıyormuş gibi düşünmüyoruz. Bizim yılın her günü, hatta 7 gün 24 saat çalıştığımız zamanlarımız da oldu. Benim evime hiç gitmeden, 34 gün işletmede durduğum günlerim de oldu. Bu noktada, hep bakımlı ve güler yüzlü olmanız, aklınızdaki bütün sıkıntıları geride bırakmanız gerekiyor. En önemlisi de sürekli misafir odaklı çalışmalısınız” ifadelerini kullandı.



“Dinamik olmak ve çağa ayak uydurmak çok önemli”

Öğrencilerin sektöre girdiklerinde çok farklı alanlarda çalışabileceklerine değinen Anemon Otel Eskişehir Ön Büro Müdürü Emre Şahin ise, “Artık her birimizin cep telefonları var ve insanlar bir yere gittikleri zaman nerede kalacaklarına bile internet üzerinden yorumlara bakarak, farklı siteleri inceleyerek karar veriyorlar. Bizim de bu sistemi daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Biz bugün bütün sistemlere hakim olduğumuz ve içeriklerimizi de bu sistemlere göre ayarladığımız zaman Güney Amerika’dan gelen bir öğretim üyesi dahi internetten yorumları okuyarak bizi bulabiliyor. Bizim internet üzerinden bize ulaşan insanları çok iyi ağırlamamız ve onlardan da güzel yorumlar almamız lazım” dedi.

