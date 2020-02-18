Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine tutuklama

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ESKİŞEHİR´de, uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan ve üzerinde 2 uyuşturucu hap ele geçirilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen Ali M.´yi gözaltına aldı. Üst aramasında 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu madde ticareti´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise ayrıca soruşturma başlatıldı.



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