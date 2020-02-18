Odunpazarı'nda Kağıt Rölyef Sergisi açıldı

Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Taşbaşı Kültür Merkezi’nde Kâğıt Rölyef Sergisi’ni açtı.

Sergi açılışına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi eski başkanlarından Ayhan Boyer’in yanı sıra çok sayıda atölye katılımcısı ve vatandaş katıldı. Sergide OMEK bünyesinde düzenlenen 3 boyutlu kâğıt rölyef atölyesinde yapılan eserler, Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. 26 atölye katılımcısı tarafından üretilen yaklaşık 150 eserin yer aldığı sergi, 21 Şubat Cuma Gününe kadar açık kalacak.



“Kadınların mutluğu için çalışıyoruz”

Serginin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin kadınlar ve onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğini söyledi. OMEK bünyesinde yapılan bu atölye çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, dönüşümü ve tasarrufu ön plana çıkaran bu çalışmaları özel olarak takip ettiğini vurguladı. “Hiçbir varlığı boşa harcamamalıyız” diyen Başkan Kurt, bütün Eskişehirlilerin sergiyi izlemeye davet etti.



“Şehirle entegrasyon sürecini güçlendiriyor”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de açılışta konuşma yapan bir diğer isim oldu. Eskişehir’in sadece erkeleri ve çocukları için değil, kadınlar içinde önemli fırsatlar sunan bir şehir olduğunu söyleyen Süllü, “Bu çalışmalar, kadınların boş zamanlarını değerlendirerek, emeklerini sanata dönüştürmeleri ve sosyalleşmesi için önemli adımlardır. Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, şehri bir okul olarak gören anlayışı ile hem eğitim veriyor hem de şehirle olan entegrasyon sürecini güçlendiriyor. Bu konuda özellikle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a kadına verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Süllü ve Başkan Kurt, konuşmaların ardından sergi açılışına katılanlar ile beraber 3 Boyutlu Kağıt Rölyef Sergisini gezdi. Atölye katılımcılarından eserleri ile bilgi alan Başkan Kurt, eserleri büyük bir merak ile inceledi. 3 Boyutlu Kağıt Rölyef Sergisi, büyük beğeni topladı.

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