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Dış pazara açılmamış firmalara ihracat koçluğu eğitimi ESO 'İhracat Koçluğu' projesiyle gözünü 5 ...

İHA

Geçtiğimiz yıl 100’ü aşkın ülkeye 2,5 milyar dolardan fazla gerçekleştirdiği dış satışla ihracat liginde üst sıralara yükselen Eskişehir, ‘İhracat Koçluğu Projesi’ ile dış ticaret hedeflerini büyütüyor.
2023 yılında ihracatını 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak ve Eskişehir’in ihracat kapasitesini artırmak için projelerine devam eden Eskişehir Sanayi Odası (ESO), üyeleri için sunduğu profesyonel İhracat Koçluğu programına yeni firmalar katılarak eğitimlere hızla başladı.

"Bu sayede hiç ihracat yapmamış firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz"
Ekonomik olarak güçlü olma yolunun ihracattan geçtiği ve Eskişehir ihracat rakamlarının mutlaka arttırılması gerektiğini savunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği tarafından desteklenen TEBD programı kapsamında ücretsiz olarak sunulan İhracat Koçluğu programına yeni firmalarımızı dahil ettik. Bu sayede hiç ihracat yapmamış ya da ihracata yeni başlayan firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı ve ihracat kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"İhracat stratejisi oluşturma, ihracat pazarlarında kalıcılık gibi stratejiler firmalarımıza aktarılacak"
ESO üyelerinin kendi işletmelerinde ve en az 30 saat olacak şekilde tasarlanan program dahilinde birçok danışmanlığın sunulacağından bahseden Kesikbaş, “Bu kapsamda ihracat stratejisi oluşturma, ihracatta hedef pazar ve müşteri bulma teknikleri, pazar araştırması teknikleri, uluslararası pazar ve ürün bilgisi kaynakları, ihracat pazarlarında kalıcılık stratejileri firmalarımıza aktarılacak. Proje içerisinde kültürlerarası müzakere teknikleri, ihracatta finansman ve ödeme şekilleri, ihracatta karşılaşılabilecek risklerin yönetimi, ihracatta kullanılan belgeler, dağıtım kanallarının seçimi ve ihracat sözleşmesi hazırlanması gibi uzmanlık konuları bire bir olarak katılımcı firmalarımıza aktarılacak” dedi.

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