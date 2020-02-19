Sobadan uyuşturucu çıktı

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ESKİŞEHİR´de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, soba içerisine gizlenmiş 3,13 gram gelen metamfetamin, 0,04 gram gelen esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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