Soba içinde uyuşturucu ticareti Narkotimin çalışmalarında 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı. Ekipler, yürütülen planlı çalışmalarda 2 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda ise soba içerisine gizlenmiş vaziyette 3,13 gram gelen metamfetamin, 0,04 gram gelen plaka esrar, 1 adet methadone hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca polis ekipleri yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem başlatırken, 1 şüpheli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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