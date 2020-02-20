Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda sonucu polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca operasyon dahilinde yapılan aramalarda; 140 adet ecstacy uyuşturucu hap, 45,20 gram skunk maddesi, 28,49 gram kokain, 4,74 gram ectacy hap kırıntıları, 2,71 gram metamfetamin, 75 adet 7,65 milimetre mermi, 1 adet hassa terazi, 1 adet uyuşturucu öğütücü aparat, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 TL, 400 Dolar ve 270 Euro ele geçirildi.

Polis ekipleri, yakalanan 4 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yaparken, 1 şüpheli şahsa ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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