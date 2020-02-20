Bahçelievler’de deprem eğitimi verildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde mahalle sakinlerine deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirilen deprem eğitiminde vatandaşlara Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması konusunda eğitim verildi.

Programın düzenlenmesine öncülük eden Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Sülbiye Bilen, vatandaşların afetler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Program hakkında konuşmasını sürdüren Bilen, “Biz mahalle meclisi olarak deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirler, nasıl korunabiliriz konulu bilgilendirme programı düzenledik. Bize Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve AKUT paydaş olarak katıldı. Katılım güzeldi. Mahalle sakinleri ve meclis üyeleri çok ilgi ile programa katıldı. Ayrıca deprem sırasında kullanabilmek için geliştiren uygulamadan bahsedildi. Hepimiz bu uygulamayı çok beğendik ve hemen indirdik. Uygulama şöyle; vatandaş o uygulamayı indirecek ve deprem veya her hangi bir doğal afet sırasında bilgi vermek isteyen 10 kişinin telefon numarasını orada kayıt edecek. Daha sonra afet sırasında tek bir tıklama ile onlara afet ile ilgili bilgi verecek. Program keyifli geçti. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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