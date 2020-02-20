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Jandarma ekipleri göz açtırmıyor

İHA

Aracında ruhsatsız ve seri numarasız 5 adet tabanca bulunan şahısların evlerinde yapılan aramada, çok sayıda hayvanlara ait faturasız gıda takviyesi bulundu.

Aracında ruhsatsız ve seri numarasız 5 adet tabanca bulunan şahısların evlerinde yapılan aramada, çok sayıda hayvanlara ait faturasız gıda takviyesi bulundu.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde, Mihalıççık ilçe Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan kontrol esnasında araç içerisinde bulunan İ.S. ve E.I. isimli şahıslar durduruldu. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada 'Sigsauer' marka 9x19 çapında 5 adet ruhsatsız ve seri numarasız tabanca ile tabancalara ait 5 adet şarjör ve 5 adet 9 mm çapında dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili Mihalıççık Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek araç ile şahsın ikametgah ve iş yerinde yapılan arama faaliyeti sonucunda, çok sayıda hayvanlara ait faturasız gıda takviyesi ve havalı tabanca bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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