Jandarma ekipleri göz açtırmıyor

Aracında ruhsatsız ve seri numarasız 5 adet tabanca bulunan şahısların evlerinde yapılan aramada, çok sayıda hayvanlara ait faturasız gıda takviyesi bulundu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde, Mihalıççık ilçe Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan kontrol esnasında araç içerisinde bulunan İ.S. ve E.I. isimli şahıslar durduruldu. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada 'Sigsauer' marka 9x19 çapında 5 adet ruhsatsız ve seri numarasız tabanca ile tabancalara ait 5 adet şarjör ve 5 adet 9 mm çapında dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili Mihalıççık Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek araç ile şahsın ikametgah ve iş yerinde yapılan arama faaliyeti sonucunda, çok sayıda hayvanlara ait faturasız gıda takviyesi ve havalı tabanca bulundu.

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