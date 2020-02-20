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Semt takımı imkansızlıklara rağmen şampiyonluğa koşuyor Çamlıcaspor Teknik Direktörü Pınar ...

İHA

Kadınlar 3. Ligi 4. Grupta mücadele eden Çamlıcaspor Teknik Direktörü Pınar Konca, ligde ikinci sırada bulunan takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, Eskişehir halkını maçlara davet etti.

Semt takımı imkansızlıklara rağmen şampiyonluğa koşuyor Çamlıcaspor Teknik Direktörü Pınar Konca: "Bütün Eskişehir halkını da ayrıca maçlarımıza davet ediyoruz. Gelin hep beraber bir şampiyonluk yaşayalım"

Kadınlar 3. Ligi 4. Grupta mücadele eden Çamlıcaspor Teknik Direktörü Pınar Konca, ligde ikinci sırada bulunan takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, Eskişehir halkını maçlara davet etti.
Bir mahallede kurulan kadın futbol takımı kısıtlı imkanlara rağmen başarılı bir şekilde her geçen gün büyüyor. Çamlıca mahallesinde kurulan takım her yıl kendi geliştirdikçe gözünü şampiyonluğa dikiyor. Şuanda 3'üncü Lig'in 4'üncü Grubunda ikinci sırada yer alan takım bu yıl şampiyonluğu hedefliyor. Takımın, bir futbol kenti olan Eskişehir'den tek isteği ise kendilerini desteklemeleri.

Takım hakkında konuşan Çamlıcaspor Teknik Direktörü Pınar Konca, “Eskişehir halkı bizi yalnız bırakmazsa seviniriz. Bütün Eskişehir halkını da ayrıca maçlarımıza davet ediyoruz. Gelin hep beraber bir şampiyonluk yaşayalım” dedi.

"Daha önce futbol oynadığım takıma hoca olarak döndüm"
Daha önce futbol oynadığı Çamlıcaspor'a hoca olarak döndüğünü belirten Konca, "Kütahya Üniversitesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezunum. Çamlıcaspor’da zamanında futbol oynamıştım. Daha sonra Eskişehirspor’da forma giydim. 2013 yılında Teknik Direktörlük kariyerime başladım. 3 yıl Eskişehirspor Kadın takımında görev yaptım. Daha sonra Eskişehirspor’un içerisinde bulunduğu maddi problemlerden dolayı kadın takımı kapatıldı. Bende Çamlıcaspor bünyesine katıldım. 2015 yılında Çamlıcaspor’a geldiğimde 3.Lig’deydi. Bugüne kadar istikrarlı bir şekilde gelişim süreci devam ettirdik. Şu an 3540 civarında altyapılar dahil futbolcularımız var. Bu sene hedefimiz 2.Lig’e çıkmak. Ligde ilk sırayı alan takımlar 2.Lig’e çıkıyor. Lig üçüncüsü ile aramızda 10 puanlık bir fark yakalamış durumdayız. Bizim hedefimiz ilk sırada bitirip şampiyon bir şekilde üst lige çıkmak. 8 maçımız kaldı. Şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı çok istiyoruz"dedi.

"TFF Kuralları elimizi kolumuzu bağlıyor"
Kısıtlı bir kadro ve TFF’nin belirlemiş olduğu kısıtlayıcı kurallara rağmen bu başarıyı yakaladıklarını belirten Konca, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Mesela bulunduğumuz ligde 20012002 ve 2003 doğumlu 5 oyuncu 18 kişilik kadroda yer alacak ve bu 3 oyuncu ilk 11 içerisinde yer almak zorunda. Daha genç oyuncuları da bu kurala dahil edemiyorsunuz. İlla ki bu yaş grubunda olmak zorundalar. Biraz elimizi kolumuzu bağlayan bir sıkıntı. Elimizde 2004 doğumlu 7 oyuncumuz vardı. Mecburen transfer yapmak zorunda kaldık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle de işimiz hiç kolay olmadı. Basında çıkan maddi problemler yaşadığımıza dair çıkan haberleri ben de okudum. Doğruluk payı vardır. Sonuçta biz bir mahalle takımıyız. Yönetim kurulumuz elinden geleni yapmaya çalışıyor ama çok branşlı bir kulübüz. İmkanlar da kısıtlı. Eskişehir halkı bizi ne yazık ki biraz yalnız bırakıyor. Bizim bir deplasman maliyetimiz 3 bin lira. Ve ligde sadece 4 deplasman maçımız kaldı. Çok büyük destekler elbette beklemiyoruz. Forma sıkıntımız oluyor. Güzel bir yola girdik ve sonunu getirmek istiyoruz. Eskişehir halkı bizi bu konuda yalnız bırakmazsa seviniriz. Bütün Eskişehir halkını da ayrıca maçlarımıza davet ediyoruz. Gelin hep beraber bir şampiyonluk yaşayalım."
Sorumluluk sahibi sempatik bir takım olduklarını belirten Konca şöyle konuştu; "
Karakter adına çok güzel bir kadroya sahibiz. Oturmasını, kalkmasını bilen, nerede ne konuşmasını bilen, sorumluluk sahibi sempatik bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kadromuza katıldığında sigara gibi zararlı alışkanlıkları olan oyuncularımızın bu kötü alışkanlıklardan uzaklaştığını ve tamamen bıraktığını gördük. Spor yapmış olmanın böyle güzel yanları da var.
Bu sezon tribünlerimiz doluyor. Aileler ve futbolseverler tribünleri dolduruyorlar. Bizi tribünsel anlamda desteklemeye çalışıyorlar. Onların varlığı bizim daha iştahlı futbol oynamamızı sağlıyor. Bunun en somut örneği de geçtiğimiz hafta şuan için lig lideri olan takımı 61 mağlup etmemizdir. Milli takım havuzunda yer alan oyuncularımız var. Takımızda işitme engelliler milli takımında da görev alan futbolcumuz var. İrem Fatma Kara işitme engelliler milli takımında düzenli forma giyiyor. İrem Kaya ve Berfin Gümüşgül de Milli takımda görev yapıyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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