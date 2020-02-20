Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti

Taksim'de o proje de iptal

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Minik öğrenciler, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağını ziyaret etti.

Öğretmenlerin gözetiminde barınağa gelen Atatürk Ortaokulu ve Şeker İlkokulu öğrencileri, burada Hayvan Sağlık Merkezi yetkilileri tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgi edindi. Yetkililer kontrolünde hayvanların bulunduğu bölüme giren çocuklar, barınak görevlilerinin nezaretinde hayvanları besledi. Hayvan Sağlık Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiği belirtildi.

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