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Eğitim-İş yönetimi Başkan Kurt’u ziyaret etti

İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eğitimİş Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.

Eğitim-İş yönetimi Başkan Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eğitimİş Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimİş) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Eğitimİş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt’a sendikal faaliyetlere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Şube Başkanı Yurtman, yürüttükleri sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yurtman ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kurt’u Odunpazarı’nda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik etti. Eskişehir’de bulunan sendika, meslek odası ve demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, Yurtman ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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