Hatayspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Eskişehirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma, hız ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlılar, antrenmanın ardından kampa girdi.

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