'Kafatası kırıcı' gibi 14 farklı meydan okuma oyunu tespit ettik'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Kafatası kırıcı' gibi 14 farklı meydan okuma oyunu tespit ettik'

DHA

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da uyardığı (Kafatası kırıcı meydana okuma) oyunu gibi çocuklar ve gençler arasında yayılan meydan okuma oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır" dedi. 

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da uyardığı (Kafatası kırıcı meydana okuma) oyunu gibi çocuklar ve gençler arasında yayılan meydan okuma oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır" dedi. 
Son günlerde sosyal medyada çocuklar ve gençler arasında yayılan 'Skull Breaker Challenge' (Kafatası kırıcı meydana okuma) isimli oyun hakkında bilgi veren SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, yaptıkları çalışmalar sonucunda 14 farklı meydan okuma oyunu tespit ettiklerini ancak oyunların daha da yaygınlaşmamaları adına bu oyunların isimlerini söylemek istemediklerini belirtti. Gençlere seslenen Eraslan şunları kaydetti: "Sosyal medyanın iyi ve güzel yanlarını günlük hayatınızda lütfen kullanın ama böylesine kendinize zarar verici, sizi hem fiziki hem de psikolojik olarak örseleyici meydan okumalardan vazgeçelim. Bu meydan okumaların çeşitlerini burada dillendirmek istemiyorum. Ama bunun 14 farklı çeşidini tespit ettik. Özellikle ergen grup olan 14-18 yaş grubunun çok sıkça kullandığı meydan okumalar. Biz de bakarken hayrete düştüğümüz derecede ilginçliklerin olduğu meydan okumalar mevcut. Bir de böylesi meydan okumaların ifade edilmesi yaygınlaşmasına neden oluyor. Biz de o nedenle SODİGEM olarak buna çok dikkat ediyoruz. İsim vermeden anlatıyoruz. Verdiğimiz 'sosyal medya güvenli dijital kullanım' seminerlerinde de bunları anlatıyoruz. Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden hem sosyal medya sağlayıcılarının bunu yayınlamamalarını hem de gençlerin böylesi olaylara dönük herhangi bir eylemde bulunmamalarını öneriyoruz."
"AİLELER VE ÖĞRETMENLER BU OYUNLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLSUN"
Meydan okuma oyunlarıyla ilgili uyarılarda da bulunan Prof.Dr. Levent Eraslan, ailelerin ve öğretmenlerin bu oyunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Özellikle sosyal medyanın günlük hayatta yaygınlığının artmasıyla beraber bunun faydalarının yanında zararları da ortaya çıktı. Biz böyle uygulamalara 'Challenge' yani meydan okumalar diyoruz. Bunun 2 boyutu var. Birincisi, bir iddia üzerine yapılan bir çekişme ve bu çekişmenin kayda alınması. Bu son o kafa kırma oyununa kadar YouTube dolaşım aracıydı. Şimdi ise TikTok ile bu başladı. Bu ne demek? Bu, gençlerin ergenlik döneminin verdiği yarışma ve rekabetçi hırs, çatışma hallerini sosyal medyada paylaşmaları. İddialaşıyorlar. Burada adını vermek istemiyorum o kadar ilginç uygulamalar var ki sonu ölümle sonuçlanabilecek meydan okumalar var. Meydan okumada kaybedenler sosyal medyada dalga konusu olmakta ve insanlar onlara küçümseyici ifadeler kullanabilmekteler. En son Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hocamın ifade ettiği, 'Skull Breaker Challenge' (Kafatası kırıcı meydan okuma) isimli oyun, çok ilginç bir şekilde çocukların birbirlerine fiziki olarak zarar verdikleri, ciddi anlamda fiziki yaralanmalar, travmalar, beyin kanamaları ve hatta ölüme yol açacak şiddete sahip bir uygulama. Fonda da bir müzik, TikTok uygulamasıyla yapılmakta. Buradan anne, babalara ve öğretmenlere seslenmek istiyoruz. Lütfen çocuklar arasında böylesi yaygınlaşan, moda haline gelen uygulamalara karşı bilgi sahibi olalım. Çünkü çocuklar, bunları kendi sosyal medya ortamlarında gerçekleştirmekte. Bazen sınırı aşmakta, ciddi yaralanma ve ölümlere yol açmakta." 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar, Ayşe Tuba Arslan davasında bir araya geldi Arslan’ın avukatları ve kadın hakları savunucuları açıklama yaptı Polis ve kadınlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER Kadınlar, Ayşe Tuba Arslan davasında bir araya ...
Trend challenge ölüme varan sonuçlar doğurabiliyor Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan: “SODİGEM olarak 14 challenge türü tespit ettik” “Lütfen sosyal medyanın farklı ve güzel fayda getirici yönlerini kullanın”
YEREL HABERLER Trend challenge ölüme varan sonuçlar ...
Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezinin kursiyerlerinin sergisi açıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezinin kursiyerlerinin ...
İş dünyasından korona uyarısı ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: "Korona virüsü salgını iş dünyasını da tehdit etmektedir" "Sanayiciler acil önlem almalıdır"
YEREL HABERLER İş dünyasından korona uyarısı ESMİAD Başkanı Şamil ...
FETÖ sanığından itiraf: "Polislik için soruları verdiler, sınavı öyle kazandım"
YEREL HABERLER FETÖ sanığından itiraf: "Polislik için soruları ...
Hatayspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını ...
CHP İnhisar İlçe Başkanı Bayrak'tan Ataç'a ziyaret
YEREL HABERLER CHP İnhisar İlçe Başkanı Bayrak'tan Ataç'a ziyaret
Odunpazarı’nda deprem hazırlıkları konuşuldu
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda deprem hazırlıkları konuşuldu
Eğitim-İş yönetimi Başkan Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Eğitim-İş yönetimi Başkan Kurt’u ziyaret etti
Başkan Bozkurt’tan STK temsilcilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan STK temsilcilerine ziyaret
Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti
Vali Çakacak, Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret etti
Kadınlar ‘Mutfak Atölyesi'nde hünerlerini sergiliyor
YEREL HABERLER Kadınlar ‘Mutfak Atölyesi'nde hünerlerini sergiliyor
Semt takımı imkansızlıklara rağmen şampiyonluğa koşuyor Çamlıcaspor Teknik Direktörü Pınar Konca: "Bütün Eskişehir halkını da ayrıca maçlarımıza davet ediyoruz. Gelin hep beraber bir şampiyonluk yaşayalım"
YEREL HABERLER Semt takımı imkansızlıklara rağmen şampiyonluğa ...
Eskişehir’de 'e-ihracat' konuşuldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de 'e-ihracat' konuşuldu
Jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ...
Jandarma ekipleri göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri göz açtırmıyor
Rektör Prof. Dr. Çomaklı´dan 'tehlikeli oyun' uyarısı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Çomaklı´dan 'tehlikeli oyun' uyarısı
Çocuklar ve gençler arasında trend olan tehlikeli oyun ölüme yol açabilir Rektör Çomaklı’dan ailelere ve gençlere çağrı
YEREL HABERLER Çocuklar ve gençler arasında trend olan tehlikeli ...
Ayşe Tuba´nın kardeşine katil enişteyi yaralama cezası
YEREL HABERLER Ayşe Tuba´nın kardeşine katil enişteyi yaralama ...
Ayşe Tuba'yı koruyan kardeşine basit yaralamadan bin lira ceza
YEREL HABERLER Ayşe Tuba'yı koruyan kardeşine basit yaralamadan bin ...
Bahçelievler’de deprem eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bahçelievler’de deprem eğitimi verildi
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ...
Şah damarı tıkanıklıkları inmeye neden olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. Nuray Can Uluğ: "Plaklardan kopan pıhtılar, beyindeki bir damarı tıkayarak inmeye neden olabiliyor"
YEREL HABERLER Şah damarı tıkanıklıkları inmeye neden olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X