Türkiye genelinde kazalarda can kaybı yüzde 34 azaldı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: “Eskişehir’de 2019 yılında kazadan can kaybı yüzde 49 azalma sağlamıştır”

Ülke genelinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, alınan tedbirler sonucunda 2019 yılında 2018 yılına göre kaza yerinde can kayıplarının Türkiye genelinde yüzde 34,2, Eskişehir’de ise yüzde 49 azaldığını söyledi.

Trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlalleri ile bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında yürürlüğe giren “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı', Eskişehir Valiliğinde gerçekleşti. Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, otobüs firma temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında hayata geçirilen “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi”nin öneminden bahseden Vali Çakacak, toplantının açılış konuşmasını yaparak şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımız tarafından “Trafik Güvenliği Uygulama Belgesi” yaklaşımı 2017 yılında uygulamaya koyulmuş, bu bağlamda kazaların önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili “Güvenli Sistem Yaklaşımı” benimsenmiştir. Alınan tedbirler sonucunda ülke genelinde 2019 yılında 2018 yılına göre kaza yerinde, can kayıplarında yüzde 34,2 olurken 100 bin araç başına can kayıplarında ise yüzde 54,3 azalma sağlanmıştır. İlimizde 2019 yılında 2018 yılına göre kaza yerinde, can kayıplarında yüzde 49 azalma sağlanmıştır. Bugün, 81 ilimizde valilerimiz, ilçelerimizde de kaymakamlarımız başkanlığında “Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantılar” yapılmaktadır. İlimizde otobüs denetimlerinde 2019 yılı için planlanan 23 bin 944 denetim kota sayısı personelimizin etkin ve özverili çalışmaları ile yüzde 385 oranında artırılarak 116 bin 233 otobüs kontrolü gerçekleştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke genelinde en fazla otobüs denetimi gerçekleştirilmesi nedeniyle, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze 'Teşekkür Belgesi' verilmiştir. Bu vesileyle gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı emeği geçen arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. İl ve İlçe Jandarma Komutanlarının, Emniyet Müdürlerinin, Millî Eğitim Müdürlerinin, otobüs firma sahiplerinin veya temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşları ile ilgili paydaşların katılımıyla düzenlenecek bu toplantılarda; telafisi mümkün olmayan ve ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi hedeflenmektedir.”

Karşılıklı görüş alışverişinden sonra toplantı sona erdi.

