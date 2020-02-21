Yurttaki çocuklara cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis

Eskişehir'de bir yurtta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ahmet C. (34), mağdur O.B. (19), S.G. (19), yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraatini talep etti. Mağdur S.G. ise "20142016 yıllarında 6'ncı sınıf öğrencisiydim. Olay o zaman oldu. Bir dini yurtta kalıyordum. O süre zarfında sanık bana ve arkadaşım O.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Yaşım küçük olduğu için şikayetçi olmamıştım. 2019 yılında şikayet ettim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan sanığa 2 kez 18 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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