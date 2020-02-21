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Ayşe Tuba Arslan´ın katil zanlısı eski eşi hakim karşısında

DHA

ESKİŞEHİR'de öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın (45), katil zanlısı eski eşi Yalçın Özalpay'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ilk savunmasını yapan Özalpay, bir anda cinnet getirdiğini ve olay anını hatırlamadığını ifade ederek, "Tesadüfen karşılaştık, bana tükürerek hakaret etti. Ayağına vurduğumu hatırlıyorum sonrasında anlık cinnet getirdim. Elimdeki satır Kurban Bayramından beri aracımdaydı, eve çıkarmak için yanıma almıştım" dedi.

ESKİŞEHİR'de öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın (45), katil zanlısı eski eşi Yalçın Özalpay'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ilk savunmasını yapan Özalpay, bir anda cinnet getirdiğini ve olay anını hatırlamadığını ifade ederek, "Tesadüfen karşılaştık, bana tükürerek hakaret etti. Ayağına vurduğumu hatırlıyorum sonrasında anlık cinnet getirdim. Elimdeki satır Kurban Bayramından beri aracımdaydı, eve çıkarmak için yanıma almıştım" dedi.
Anaokulunda aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, geçen yıl 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda 6 ay önce boşandığı 25 yıllık eşi Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğradı. Özalpay, arkasından geldiği Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Özalpay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze töreninde tabutu kadınlar tarafından taşınan Ayşe Tuba Arslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
Öldürülen Ayşe Tuba Arslan´ın katil zanlısı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne `tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme´ suçundan dava açıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Yalçın Özalpay´ın yargılanmasına başlanırken, hakim karşısında ilk savunmasını yaptı. Ayşe Tuba Arslan´ın evliyken kendisini aldattığını öne süren katil zanlısı Özalpay, "25 senelik evliliğimizde mutlu bir hayatımız vardı. Şimdiye kadar kendisine hiçbir kötülük yapmadım. 2018 yılında Ayşe Tuba 1 haftalığına tatile gitti. Dönerken çelişkili bilgiler vermesi beni huzursuz etti. Ben de Ayşe´nin kullandığı benim adıma olan telefon kayıtlarını geçmişe dönük olarak çıkardım. Daha sonra benden habersiz bir ev tuttuğunu, burayı döşediğini ve başka insanlarla burada görüşerek beni aldattığını anladım. Her araştırmamızda öğrendiklerimiz karşısında dağıldık. Babasına `evde fuhuş yapıyor´ dedim. O da `bastır o zaman evi´ dedi. Ayşe bana saldırmaya başladı ve hep ben saldırıyormuşum gibi benden şikayetçi oldu. Arkadaşlarına `bana iftira atıyorlar´ demiş. Boşandıktan sonra çocuklarımla burayı terk etmek istedik. Ayşe´nin görüştüğü kişiler beni arayıp `seni öldürürüz´ dediler. Başka biriyle daha ilişkisi olduğunu öğrendim. Bu nedenle de evde çok tartışmalar yaşadık. Bizim yüzümüze bakacak hali kalmadığı için evi terk ederek, aynı mahallede hatta 50 metre ilerimizde kendine ev kiraladı. Sonra boşanma davası açtığını öğrendik ki eğer o açmasaydı, davayı ben açacaktım. 2019 yılının mayıs ayında resmen boşandık. Bu süreden sonra ben herhangi bir saldırıda bulunmadım. Ancak ailesi beni sürekli tehdit etti" dedi.
`ANLIK CİNNET GETİRDİM, HATIRLAMIYORUM´
Ayşe Tuba Arslan´ı satırla öldürdüğü günü anlatan Özalpay, "Olay günü de caddede karşılaştık. Benim yüzüme tükürdü ve hakaretler etti. Ben ayağına vurduğumu hatırlıyorum. Sonrasında anlık cinnet getirdim. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Taksi şoförlüğü yapıyordum. Elimdeki satır Kurban Bayramından beri aracımdaydı, eve çıkarmak için yanıma almıştım. Herhangi bir öldürme kastım yoktu. Yanımda bulunan bıçağı ise Ayşe Tuba´nın ailesi ve yakınları beni tehdit ettiği için kendimi korumak için yanımda taşıyordum" diye konuştu.
BABASI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Katil zanlısı Yalçın Özalpay´ın savunmasının ardından mahkeme heyeti, tanık ifadelerine geçti. Öldürülen Ayşe Tuba Arslan´ın babası Serdar Arslan, katil zanlısı Özalpay´ın kızını karalamak için hikaye uydurduğunu anlatarak, "Kızımı karalamak için güzel bir hikaye uydurmuş. Kızım kocasından korkuyordu. Kızım ayrı eve çıktıktan sonra sanık kızıma hakaret ediyordu, pompalı `tüfek alıp seni öldüreceğim´ diyordu. Kızım sanığı şikayet etmekten yoruldu. Kızım yanıma geldiğinde bacağında morluklar vardı, kızımı dövmüş. Kızımın namusuna kefilim öyle birisi değil. Kızımı sürekli taksiyle takip ettiriyordu. Kızım öldürülmeden bir gün önce önüne çıkıp yine tehdit etmiş. Bunu bana akşamında kızım anlattı. Ben evliyken onlara çok destek olmaya çalıştım, buna rağmen kızımı öldürdü. Kızım eşinden korkuyordu. Evden ayrıldığında 1 yıl kızımı işe götürüp, getirdim" dedi.
`ÖLEN ANNEM, ÖLDÜREN BABAM´
Tanık olarak ifadesi alınan Yalçın Özalpay ve Ayşe Tuba Arslan´ın oğlu Yiğitalp Özalpay (24), duruşmada ne söyleyeceğini bilemediğini ve ölenin annesi, öldürenin ise babası olduğunu ifade ederek, "Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ölen annem öldüren babam. Annem benden akıllı telefon istemişti ben de ona taksitle telefon aldım. O zamanlar annem ve babam arasında sorun yoktu. 3-4 sene önce annemin sosyal medyadan başkalarıyla mesajlaştığını gördüm. Takipçi sayısı benden fazlaydı. Takipçileriyle duygusal olarak konuştuğunu gördüm. Ben annemi binlerce kez uyardım. Olay gününde Kütahya´daydım. 2018´de annem Kumla´ya tatile gitmişti. Annem oradan geldiğinde evde babam ile tartışıyorlardı. Geç saatlere kadar annem ve babam tartıştı. Bu olaydan sonra en fazla 1 hafta birlikte yaşadık. Sonra annem karşımızdan ev tuttu. Ben annemden babamın kendisini tehdit ettiğini duymadım. Ben Eskişehir´de olmadığım için şiddet gösterdiğini bilmiyorum. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.
DURUŞMAYA KADIN PLATFORMLARI KATILDI
Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan´ın katil zanlısı Yalçın Özalpay´ın duruşmasını Eskişehir´in yanı sıra çevre illerden gelen kadın platformu üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik kadın grubu da izledi. Kadınlar adliye girişinde ellerinde `kadın cinayetlerini durdurun, sessiz kalmıyoruz, bir kişi daha eksilmeye tahammüllümüz yok, Ayşe Tuba Arslan için adalet istiyoruz´ yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Ayrıca Eskişehir´in yanı sıra farklı illerden gelen kadın avukatlar duruşmada görev alarak Arslan Ailesi'ni destekledi.
Mahkeme diğer tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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