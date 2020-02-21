Ayşe Tuğba Arslan’ın davasında karar çıkmadı

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Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanık hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan açılan davanın duruşmasında karar çıkmadı.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yalçın Özalpay, maktul Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, oğlu Yiğitalp Özalpay ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Yalçın Özalpay, “Maktulün kafasını 1015 kez vurmadım. O kadar vursaydım o anda ölürdü. Bacağına vurdum sonrasını hatırlamıyorum” diye konuştu.



Mahkeme heyeti sanık Özalpay’ın tutukluluk haline devam kararı verirken, durumları 17 Nisan’a erteledi.

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