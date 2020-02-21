Eskişehirspor - Hatayspor: 0-1

-STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Mehmet, Mevlüt, Erdal, Cemali, Mehmet Özcan (Dk.90 Onur), Kıvanç (Dk.77 Furkan), Furgan, Mete Kaan, Alperen, Metehan (Dk.67 İbrahim)
HATAYSPOR: Akın Popov, Sadi, Yusuf, Yasin, Caner (Dk.76 Barbosa), Kubilay, Mirkan, Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Alican), Selim (Dk. 63 Ouali), Rayane
GOLLER: Dk. 87 Erdal (kk.) (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Selim Ilgaz, Sadi Karaduman (Hatayspor), Kıvanç (Eskişehirspor)TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği lider Hatayspor´a 1-0 mağlup oldu.
38´inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Aibid Rayane´nin şutu üst direkten geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
52´nci dakikada Gökhan Karadeniz´in ceza sahası dışından sert şutu direğin az farkla üstünden dışarı çıktı.
71´inci dakikada Alperen´in serbest vuruştaki şutunu kaleci yumrukladı. Ceza sahasında kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.
84´üncü dakikada Gökhan Karadeniz´in soldan ortasına altı pas üzerinde vuran Mirkan´ın şutu kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
87´nci dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan Barbosa´nın kullandığı serbest atışta, arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal´a çarparak ağlara gitti: 0-1.
Müsabaka 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
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