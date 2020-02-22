(Görüntülü) Eskişehirspor - Hatayspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyledi. Gol fırsatlarını değerlendiremediklerini ifade eden Özer, "Öncelikle mağlup olduğumuz için üzgünüz. Elimizden geleni yaptık, maçı kazanacak fırsatları da bulduk, değerlendiremedik. Henüz bir şey bitmiş değil, oyuncuların mücadelesinden gerçekten mutluyum. Çocuklar iyi mücadele ediyor, elinden geleni her türlü, sakat ve hasta mücadele ediyor. Yazık oldu, golü de bulabilirdik. Dakika 83?te bir pozisyonumuz vardı, atsaydık maç değişebilirdi. Yediğimiz golde de kendi kalemize attık. Gerçekten çok üzgünüz, bu futbola bu sonuç olmaması lazımdı. Çünkü elimizde fazla oyuncu da yok. Gerçekten oyuncularım, şehir, taraftar için üzüldüm" dedi.

ALTIPARMAK: 11 FİNAL MAÇIMIZ KALDI

Lig lideri Hatayspor?da teknik direktör Mehmet Altıparmak ise Eskişehirspor galibiyetinin kendileri için büyük bir moral olduğunu söyledi. Güzel bir futbol sergiledikleri için oyuncularını kutladığını ve geriye 11 final havasında geçecek maçları kaldığını belirten Altıparmak şunları söyledi:

"Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Özellikle rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada Eskişehirspor maçındaki 3 puan bizim için çok önemliydi. Maçın başından itibaren galibiyeti çok istediğimizi çok net bir şekilde gösterdik. Direkten dönen toplarımız, çok net pozisyonlarımız var. Üç puanı da hak ettiğimizi düşünüyorum, gol son dakikalarda geldi ama maçın geneline baktığınız hakikaten bir Hatayspor vardı. Eskişehirspor takımını da tebrik ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Çok koştular, yakaladıkları 1-2 pozisyon var. Müthiş bir taraftarı var, taraftar onları inanılmaz itti. Bugün muhteşem bir Eskişehirspor taraftarı vardı. Ama biz bizim için gerekli olan 3 puanı aldık. Hem iyi futbol oynadık, çok istediğimizi gösterdik. Lider gibi oynadık diyebilirim. Bütün oyuncularımı buradan kutluyorum. Buraya kadar gelip, destekleyen taraftarımıza, yüreğiyle burada olan herkese bu galibiyeti armağan ediyoruz. 11 tane finalimiz kaldı, artık bu finallere hazırlanacağız. Bugünkü mücadele ve istek, arzudan çok memnunuz. Galibiyet çok güzel bir şey, uzun süredir puan kaybediyorduk. Aldığımız 3 puan hem moral, motivasyon için çok önemliydi hem de üst üste oynayacağımız maçlar arifesinde özellikle deplasmanda, özellikle ligin en zor deplasmanında aldığımız 3 puan bizim için çok kıymetli. oyuncularımı kutluyorum."



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