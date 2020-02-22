Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden silah çıktı

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Eskişehir'de, polisin şüphelenerek durdurduğu bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Suyulu Sokakta yaşandı. Dün akşam 21.30 sıralarında polis ekiplerinin uygulaması esnasında, C.B. (38) isimli şahıs şüphelenilerek durduruldu.

Şüpheliye yapılan üst aramasında, üzerinden 1 adet tabanca, şarjör ve şarjör içerisinde basılı 9 milimetre çapında 4 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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