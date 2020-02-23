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Osmanlı tarihine ışık tutan Karacahisar Kalesi, turizme kazandırılacak

DHA

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nce Osmanlı Beyliği'nin devlet olma yolundaki ilk adımlarının atıldığı Karacahisar Kalesi'ndeki kazı çalışmaları sürdürülüyor. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kazının tamamlanmasının ardından kalenin, yapılacak restorasyon çalışmaları sonrası turizme kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.
Osmanlı Beyliği'nin devlet olma yolunda ilk adımlarını attığı Karacahisar Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmalarla erken dönem Osmanlı tarihine ışık tutuluyor. 1999 yılında duayen tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık´ın girişimleriyle başlayan, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Parman ve sonrasında Prof. Dr. Erol Altınsapan'ın başkanlığında sürdürülen çalışmalar, 2015 ile 2019 yılları arasında durdu. 2019 yılında Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı´nın destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın izni ile yeniden başlayan Karacahisar Kalesi kazı çalışmalarına hızla devam ediliyor. Öğretim Üyesi Dr. Hasan Yılmazyaşar´ın bilimsel koordinatörlüğünde, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih Bölümü akademisyenlerinden ve öğrencilerinden oluşan 32 kişilik ekip, özveriyle gerçekleştirilen kazılar sonucunda 13. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan köklü kültürün bilinmeyenlerine odaklanıyor.
İlk çalışmalarına 1999 yılında başlanan Karacahisar Kalesi kazıları, başlangıcından itibaren Anadolu Üniversitesi´nde görevli akademisyenler ve öğrencilerin emekleri ile devam etti. Çalışmalar 2015 yılında tamamen dururken, bu durum kazı bölgesinin uzun süre bakımsız kalmasına neden oldu. Kazı alanındaki çalışmalar, 2019 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı´nın desteği sayesinde ilerletildi. Öğretim Üyesi Dr. Hasan Yılmazyaşar, "Karacahisar Kalesi´nin hak ettiği değeri kazanması için başta rektörümüz olmak üzere bütün üniversite seferber olmuş durumda. Çalışmalara yeniden başladığımızda kazı alanı, zaman ve doğa şartlarına bağlı olarak ot ve toprak dolgu ile kaplanmış ve bilimsel çalışma için çok da uygun olmayan bir durumdaydı. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Valiliği´nin destekleriyle alanda çok kısa sürede önemli gelişmeler kaydettik. Anadolu Üniversitesi Park Bahçeler Müdürlüğü sayesinde çok kısa sürede bölgeyi temizledik. Üst örtüsü uçan ve kullanılamaz durumda olan sundurma ve çalışmalarımızı yürüttüğümüz konteynerlerimiz yenilendi. Üniversitemizin yemekhanesinde yapılan yemekler düzenli olarak bize ulaştırıldı ve ekibin kazı alanına ulaşımı yine üniversitemizin olanaklarıyla gerçekleşti. Bu sayede, kısa sürede bilimsel çalışmaların sürdürülebileceği uygun bir ortamda çalışma fırsatı bulduk" dedi.
'KAZI SONRASI TURİZME KAZANDIRILACAK'
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalenin, yapılacak restorasyon çalışmaları sonrasında turizme kazandırılmasının planlandığını söyledi. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi ve ilgili kurumların destekleri ile kalenin tarihi dokusu korunarak gerçekleştirilecek çalışmanın ardından ulaşım ve çevre düzenlemeleri ile kazı alanı, yerli ve yabancı turistlerin önemli bir uğrak noktası haline gelecek" dedi.
Öte yandan 2019 yılı kazılarında çok sayıda sikke ile birlikte seramik ve maden eserlerden oluşan günlük kullanım malzemeleri ile savaş aletlerine ait parçalar bulundu. Sikkelerin yoğun olarak erken Osmanlı dönemine ve özellikle I. Murad dönemine ait eserlerden oluştuğu anlaşıldı. Ayrıca kazılarda ele geçirilenler, laboratuvar ortamında incelenerek belgeleniyor.
KARACAHİSAR KALESİ
Anadolu´da 7. ve 8. yüzyılda yoğunlaşan kale kentler, Orta Bizans döneminin askeri şehirleri olarak tanımlanıyor. Karacahisar´ın, 1288 yılında Osmanlı Beyliği hakimiyetine girene kadar Bizans´ın askeri kalelerinden olduğu biliniyor. 1299 yılına gelindiğinde ise devlet olma yolundaki temel adımlardan olan ilk hutbenin okunması ve Osman Gazi adına sikke basılması, Osmanlı Beyliği´nden sınırları milyonlarca kilometrekareyi bulan bir imparatorluğa yolculuğun başlangıç noktasını oluşturuyor. Ayrıca Osman Bey tarafından ele geçirilen kale, Osmanlıların gerçekleştirdiği ilk fetih olma özelliği taşıyor.

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