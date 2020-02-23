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Odunpazarı'nda minik öğrencilerin atölye çalışmaları

İHA

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

Odunpazarı'nda minik öğrencilerin atölye çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.
Gerçekleştirdiği çalışmalar ile bilimsel eğitimin önemine dikkat çeken Odunpazarı Belediyesi, kreş ve çocuk merkezlerinde çocukların eğlenirken öğrenmesi için etkinlik ve atölyeler düzenliyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları, yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve eğlenceli zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

Minikler kuşlar için yem yaptı
Kurtuluş Oyunpazarı'nda yapılan son etkinlikte minikler, kuşlar için yem yaptı. Soğuk havalarda yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem hazırlayan minikler, daha sonra bu yemleri ağaç dallarına astı.

Yanardağı deneyle gördüler
Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde ise minikler, karbonat ve sirke ile yaptıkları deney ile yanardağların nasıl patladığını öğrendi. Merakla deneye katılan minikler, keyifli bir gün geçirdi. Küçük yaş grupları ise kas gelişimleri için bağcık bağlama etkinliği düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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