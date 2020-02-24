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Koyunu beşiz, ineği ikiz doğurdu Halil Ördek: "Beşiz doğum ilk kez başımıza geliyor, şaşkınız" "Anne ...

İHA

Koyunu beşiz, ineği ikiz doğurdu Halil Ördek: "Beşiz doğum ilk kez başımıza geliyor, şaşkınız" "Anne koyun kafasını ne tarafa çevirse yavru kokuyor"

Eskişehir’de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Kocalılar ailesinin sahip olduğu işletmede bir koyun beşiz, bir inek de ikiz doğurdu.
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bir koyunun beşiz, bir ineğin de ikiz doğum yapması sahiplerinin yüzünün güldürdü. İneğin ikiz doğurması normal karşılanırken, koyunun beşiz dünyaya getirmesi görenleri hayrete düşürdü. Doğumların ardından anneler ve yavrular veteriner hekim kontrolünde bakılıyor. Konuyla ilgili konuşan hayvan sahibi Halil Ördek, yavruların ve annelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ördek, "Babam Bayram Ördek ve amcalarımla beraber büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. İneklerimiz genelde yüzde 40 ortalama ile ikiz dünyaya geliyor. Koyunlarımız da aynı ortalama ile ikiz hatta üçüz oluyor. Beşiz doğum ilk kez başımıza geliyor. Biz hala şaşkınız çünkü civarda da beşiz doğum olayı duymamıştık" diye konuştu.

"Anne koyun kafasını ne tarafa çevirse yavru kokuyor"
Tek seferde beş yavru dünyaya getiren koyunun şaşkın olduğunu aktaran Ördek, "Yavrular gayet sağlıklı anneler de veteriner tarafından gözetim altında tutuluyor. Beşiz, üçüz ve ikiz gibi durumlar annenin ırkına ve bakim durumuyla alakalıdır. Yediği doğal yem olmasının da çok etkisi vardır. Anneleri de biz gibi şaşkın durumda. Koyunlar yavrularını kokularından tanır. Annesi kafasını ne tarafa çevirse yavru kokuyor. Anne de bir hayli şaşkın ama yavrularının hepsinin süt olarak beklentilerini karşılayamıyor. Biz de yeterince beslenmeleri için ek gıda olarak takviyelerde bulunuyoruz. Hayvancılık anlamında bir şeyler kazanmak istiyorsanız kesinlikle ilgi ve alaka şarttır" ifadelerini kullandı.

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