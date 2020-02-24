Eskişehir Türk Ocağından "Buhara’dan Balkanlar’a Yesevi’nin İzinde" konferansı

Eskişehir Türk Ocağı ‘Perşembe Sohbetleri’ programı kapsamında Yıldırım Bayezid Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, ‘Buhara’dan Balkanlar’a Yesevi’nin İzinde” başlıklı konferans verdi.

Türklüğün canlanmasında ve İslam’ın yaygınlaşmasında Hoca Ahmet Yesevî'nin büyük rolü olduğunu anlatan Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, "Hoca Ahmet Yesevî'nin 73 yıl yaşadığı, 1093 yılında doğup, 1166 yılında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Kabri, Emir Timur tarafından yaptırılan YesiTürkistan şehrindeki türbesinde bulunmaktadır. Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri, hikmetleriyle ve yetiştirdiği 99 bin talebesiyle Türk ve İslam dünyasının nefes almasını sağlamış, İsmail Gaspıralı’nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' düşüncesini hayata geçirmiş ilk Türk savunucularındandır. Hoca Ahmet Yesevî Hazretlerinin gerek yaşantısının gerek eserlerinin dayandığı asıl kaynak Kur’anı Kerim ve sünnettir. Onun dini yaşantısının, dini günlük hayatta uygulayışının tüm Türk toplumunun İslâm’ı yaşayış biçimini belirlediğini söyleyebiliriz. Elbette günümüzde de onun öğretilerinin izlerini gerek Anadolu gerek Balkanlar ve gerekse Türkistan topraklarında görmek mümkündür. Hoca Ahmet Yesevî aksiyon bir kişiliğe sahip olarak yetiştirmiş olduğu doksan dokuz bin talebesini, Hind kıtasından İdil boylarına, Çin Seddi'nden Tuna kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyaya göndermiştir. Daha da önemlisi Osmanlı devletinin manevi zemininin hazırlanmasında en büyük rolü üstlenmiştir. Bugün Anadolu'da Balkanlarda Türklük varsa bu Hoca Ahmet Yesevi sayesindedir" dedi.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın, Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’a şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

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