Anadolu Üniversitesi'nden muhteşem galibiyet

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta karşılaştığı Çubukspor’u 10 mağlup ederek puanını 27’ye çıkardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında karşı karşıya Anadolu Üniversitesi ve Çubukspor arasında oynanan müsabakada kazanan Anadolu Üniversitesi oldu. Çubukspor'u 10 mağlup eden Anadolu Üniversitesi futbol takımında teknik direktör Murat Kola, maç sonu "Biz haftalardan beri mücadele etmeye çalışıp, iyi oynuyorduk. Oyuncularımızın gayreti ile kazandık. İyi mücadele ettik. Yolumuz daha uzun. 7 haftamız var. 7 haftada elimizden gelen bütün puanları alıp inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.

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