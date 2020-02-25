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Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın kitap tanıtımı, imza günü ve söyleşi

İHA

Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın kitap tanıtımı, imza günü ve söyleşi

Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın kitap tanıtımı, imza günü ve söyleşi; Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Düzenlenen kültür ve sanat etkinliğine; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatseverler ve davetliler katıldı ve yoğun ilgi gördü. Etkinliğin moderatörlüğünü ve sunumunu Gülşah Akgül Zafer yaptı. Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) tarafından düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu, ‘’Kamu ve sivil toplumun bugün bir araya geldiği, sanatın gücü ile kaynaştığı gündür. Esküder’in 258. etkinliğini gerçekleştirmek üzere; Eskişehir Defterdarı şair, yazar Rahim Taş’ı bütün yönleri ile kitaplarını tanıtmak, imza ve söyleşi gününde birlikte olduğumuz gündür’’ dedi.
Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de etkinlikte yaptığı konuşmasında, ‘’ Bu tür etkinlikler, Eskişehir’in kültür ve sanatını canlandırmaktadır. Eskişehir’in kültür ve sanatına eserleri ile katkıda bulunan Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ı kutluyorum, tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.
Akabinde Eskişehir Defterdarı Rahim Taş söyleşide yaptığı konuşmasında, ‘’Karanlığın Cemresi. Atam Anam Ay Terekeme, LafoRaTuvar, Hammaliye, Asosyal Komedya, Yan Masalın İkramı, Lafirent, Bahdavar adlarında şiir, deneme, öykü, tiyatro oyunu türlerinde kendi yazdığım 9 kitabım bulunmaktadır. Hayatım boyunca edindiğim bilgi ve deneyimlerden şu sonucu çıkarıp ve uygulamaya çalıştım. Kitaplarımda, işlediğim konularda, yazdığım şiir, öykü, deneme, oyun ve romanda, yani tüm yazın türlerinde esin ve besin kaynağım insan olmuştur. İnsanı yazıyorum. Yazma yolculuğum, liseli yıllarımda başladı. O dönem okuduğum kitaplardan sözler, dizeler alıp evirip çevirip kendime mal etmeye çalışır ve çevremdekilere okurdum. Beğenilip ilgi gördükçe bu çabalarımı daha da artırdım. Bir yandan da fıkraları skeçlere dönüştürüp okulda, sınıfta arkadaşlara, öğretmenlere sunardım. Bu şekilde tiyatroya da ilgim artmıştı. O dönem tiyatro oyunlarında rol almışlığım bile oldu. İlk oyunumu; 20 yaşında iken, 9 tiyatro oyunu yazdım, 8’ i komedi türündedir’’ dedi.
Taş, ‘’Aslında Lirik, Pastoral, Didaktik, Satirik türde şiirlerimin yanı sıra, öykü ve denemelerimde dramatik yazılarım bulunmasına rağmen, kendimi mizah yazarı olarak görüyorum. Düşünme, sevgi ve saygı gösterme, hoşgörülü olma, yazılarımın ana kalıplarıdır. Yazdıklarımı önce betimleme ve imgesel ifadelere dönüştürürüm. Hece ölçülü ve serbest türde şiirlerim mevcut. Yazım zorluğu yaşamıyorum. En doğru kelimeyi veya cümleyi yazabilmek için uğraşıyorum. Bu amaçla, başta yakın çevreme, çocuklarıma bu kültürü aşılamak için yazmaya karar verdim. Yıllarca araştırdım, büyüklerimizi dinledim, verileri topladım. Biriktirdiklerimin yararlı olacağı düşüncesiyle, bunları daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için kitaplaştırmayı kendime hedef olarak seçtim’’ dedi.
Daha sonra şairler, Eskişehir Defterdarı Rahim Taş için yazdıkları şiirleri okudular. Etkinliğin sonunda ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu tarafından; Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’a, Eskişehir’in kültür ve sanatına eserler kazandırdığından plaket taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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