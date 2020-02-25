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Anadolu Üniversitesinde “Vergilemede Güncel Gelişmeler” konuşuldu

İHA

Anadolu Üniversitesinde “Vergilemede Güncel Gelişmeler” konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Vergi haftası etkinlikleri kapsamında "Vergilemede Güncel Gelişmeler" paneli düzenlendi.
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Maliye Kulübü ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vergilemede Güncel Gelişmeler" paneli, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yaptı. Panele konuşmacı olarak, Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz, Gelir İdaresi Grup Müdürü Yavuz Doğan ve Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci yaptı. Bütün katılımcıların Vergi Haftasını kutlayan Demirci, “Geçmişten bugüne devletlerin en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Vergi bilincinin çocuk ve gençlerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi. Demirci, bu bilincin oluşturulması amacıyla hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.
“Devlette temel 2 teşkilat vardır: Güvenlik ve Maliye”
Panelin moderatörlüğünü yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Koordinatörlüğüne bağlı kulüplerin önemli çalışmalara imza attığını söyleyerek, paneli düzenleyen Maliye Kulübüne teşekkür etti. Konuşmasında verginin önemine değinen Rektör Çomaklı, “Devlette temel 2 teşkilat vardır. Devletler kurulurken önce yönetimin güvenliğinin sağlanması gerekir, sonra yapacağı işler için para gerekir. Yani devletler kurulurken gereken iki temel teşkilatın biri güvenlik, biri maliyedir. Devlet bu iki teşkilat üzerinden şekillenir. Devlet büyüdükçe, tarih ilerledikçe devletin hareketlerine ve ihtiyaçlarına göre maliyede güncel gelişmeler kaçınılmaz oluyor” ifadelerini kullandı.
“Toplanan vergiler, harcamaya dönüşürken çok kutsal bir hâl alıyor”
Verginin kutsallığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet bir yandan gelir elde ediyor, bir yandan bunları harcamaya dönüştürüyor. Toplanan vergiler, harcamaya dönüşürken çok kutsal bir hâl alıyor. Gelir elde edilirken kimden geldiği bilinen paranın, harcanırken kime ait olduğu bilinmiyor. Bu noktada, güncel gelişmeleri takip etmek hem hukuksal hem manevi olarak önem arz ediyor. Kurallar, kanunlarla belirleniyor. Her inanca göre bir kutsallığı olan paranın güncelliğinden söz edeceğiz.”

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